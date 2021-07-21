«Лента» сохранила дистанционный формат работы для сотрудников

Розничных сеть «Лента» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой приняла решение продлить режим удалённой работы для сотрудников офисов во всех городах компании.

«Лента» продлила формат дистанционной работы для сотрудников офисов и региональных дирекций до 17 января 2022 года. Этот срок может измениться в зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

Компания предоставляет сотрудникам, работающим удалённо, необходимую технику. Кроме того, «Лента» организовала коворкинговые пространства для проведения встреч и работы с документами. Помещения оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и социального дистанцирования. Все посетители офисов проходят процедуру измерения температуры, обеспечиваются масками и дезинфицирующими средствами для обработки рабочих поверхностей и оргтехники.

Работники «Ленты» могут пройти бесплатное тестирование на наличие антител к Covid-19 в рамках программы добровольного медицинского страхования. Для посещения офисов и других площадок компании сотрудникам, находящимся на удалённом режиме, необходимо иметь справку о пройденной вакцинации или наличии антител.

«Лента» перевела офисных работников на удалённый формат работы в марте 2020 года. Компания регулярно анализирует показатели эффективности труда сотрудников, абсолютное большинство которых успешно адаптировались к новым условиям. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проходившего в апреле 2021 года. В нём приняли участие более 1,5 тысячи человек. 90 процентов респондентов комфортно ощущают себя в условиях удалённой работы.