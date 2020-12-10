«Лента» стала лидером рейтинга доверия

Розничная сеть «Лента» заняла ведущие позиции в рейтинге доверия к ритейлерам, составленном холдингом Ромир. За пять лет компания прибавила в индексе доверия 11 процентных пунктов, продемонстрировав наибольшую динамику по сравнению с конкурентами.

Индекс доверия основывается на разнице между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к конкретному бренду. Он отражает уверенность потребителей в силе и честности бренда. За пять лет «Лента» значительно улучшила позиции и стала лидером по результатам расчета индекса доверия. Компания заняла вторую позицию в индексе и продемонстрировала самый высокий рост с 2015 года.

Авторы исследования отмечают, что более высокий уровень доверия к большинству сетей фиксируется у респондентов с высоким уровнем доходов и у жителей городов-миллионников. «Ленте» больше доверяют жители страны в возрасте 25-34 лет.

По результатам расчета индекса заметности российских ритейлеров «Лента» оказалась на четвёртой позиции. Исследование показало, что лучше других в торговых сетях разбираются россияне 25-44 лет и респонденты с высоким уровнем доходов.