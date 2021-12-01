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«Лента» тестирует формат гибридного гипермаркета

Компания «Лента» начала тестировать гибридную модель гипермаркетов, инфраструктуру которых используют для комплектации онлайн-заказов.

В помещениях гипермаркетов оборудованы специальные зоны сборки и хранения товаров, что позволяет минимизировать пересечение покупателей и сотрудников службы экспресс-доставки. Здесь находятся товары с высокой оборачиваемостью, это позволяет сократить количество времени, которое сборщики проводят в торговом зале.

На каждую зону хранения и комплектации отведено от 100 до 250 квадратных метров. Сборкой заказов будут заниматься сотрудники собственного сервиса экспресс-доставки «Лента Онлайн».

«Лента» проводит пилот в трёх гипермаркетах, расположенных в Москве и Краснодаре. На эти магазины приходится большое количество онлайн-заказов, а также здесь есть необходимая инфраструктура для выстраивания логистики сборки заказов в отдельных помещениях.

Предполагается, что гибридная модель позволит снизить стоимость сборки, повысить её качество за счёт постоянной доступности товаров и увеличить скорость исполнения заказов.

«Наш онлайн-бизнес продолжает демонстрировать хорошие результаты. Гибридные магазины могут стать естественным шагом в развитии инфраструктуры собственного канала онлайн-продаж. Такая модель оптимальна с точки зрения повышения операционной эффективности: она требует меньших инфраструктурных вложений, чем строительство дарксторов, и не предполагает существенных изменений в выстраивании логистики».

Директор по онлайн-бизнесу и работе с профессиональными клиентами «Ленты» Дмитрий Скиба

Компания подведёт итоги пилота следующем году. По итогам его проведения будет рассмотрен вопрос о масштабировании проекта.

Автор: Анна
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