«Лента» тестирует роботов-уборщиков из Китая

Торговая сеть «Лента» продолжает внедрять автоматизацию клининговых процессов в своих магазинах. В рамках очередного пилота компания «приняла на работу» в Санкт-Петербурге двух роботов-уборщиков из Китая.

Пилот стартовал в конце сентября в Санкт-Петербурге в магазине на улице Парашютной. В тестировании участвуют две модели робота-уборщика, разработанные производителем из Китая.

Компактный робот-уборщик имеет рабочую станцию для зарядки аккумулятора, с которой стыкуется автоматически. За счет небольших размеров устройство быстро объезжает все препятствия и легко перемещается по торговому залу, поддерживая постоянный уровень чистоты. Вторая модель может работать большее количество времени, однако она менее мобильна из-за своих габаритов. Робот оснащён специальным сигнальным маяком, предупреждающим покупателей и сотрудников о движении.

Сейчас специалисты компании при помощи оператора роботов тестируют навигационную систему в магазине, а также качество уборки. Разработчик может обслуживать роботов как на месте, так и удалённо.

«Мы рассматриваем технологию как вспомогательный ресурс для клининга, который может позволить снизить затраты за счет частичной автоматизации этого процесса. Такой комбинированный способ кажется нам эффективным с точки зрения качества уборки и экономики. Благодаря пилоту мы сможем проверить эту гипотезу». Технический директор «Ленты» Сергей Панфилов.

Ранее компания тестировала робота-уборщика российского производства в одном из магазинов Ростова-на-Дону. После завершения испытаний разработчики получили рекомендации по доработке проекта. Перед стартом второго проекта Центр инноваций «Ленты» и специалисты «Севергрупп» изучили 15 различных роботов-уборщиков российского и зарубежного производства.