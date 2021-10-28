«Лента» тестирует систему автоматического планирования смен сотрудников

Розничная сеть «Лента» готовится к тестированию системы автоматизированного планирования смен в супермаркетах Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Сегодня часть сотрудников супермаркетов работают по сменному графику, который раз в месяц составляет директор магазина. Этот процесс требует много времени и ресурсов.

Задача пилота, который проводят Центр инноваций, операционная служба и дирекция по персоналу «Ленты», — полностью автоматизировать планирование и максимально эффективно распределять смены между сотрудниками супермаркетов. В специальной программе директор магазина сможет планировать рабочее время, исходя из дневной, почасовой нагрузки и сформировать различные варианты графиков.

Система прогнозирования и планирования графиков персонала WorkForce Management включает в себя модуль «Биржа смен». Благодаря ему работники магазинов могут ознакомиться с графиком в любое время в мобильном телефоне или с помощью компьютера. Кроме того, автоматизация процесса позволит сотрудникам компании оформлять заявки на дополнительные часы работы. Эта задача особенна актуальна для кассиров, которые часто выходят на смены в разных магазинах.

Благодаря бирже смен «Лента» сможет оперативно уведомлять подрядчиков о нехватке персонала и приглашать работников в магазины.

«Мы наблюдаем нехватку персонала на рынке труда, поэтому перед компанией особенно остро стоит задача максимально эффективно использовать персонал магазинов, а также гибко привлекать дополнительных людей в периоды пиковых нагрузок. Автоматизированная система позволит нам более точно планировать графики работы и задачи с учетом предпочтений и ограничений отдельных сотрудников по графику. Таким образом, мы сможем быть более гибкими для собственных сотрудников при планировании их работы. Также система позволит нам упростить процессы работы с людьми, предпочитающими неполную занятость. Это расширит наши возможности в плане привлечения дополнительных сотрудников». Директор по персоналу «Ленты» Татьяна Юркевич.

Первые автоматизированные графики появятся в ноябре в супермаркетах Новосибирска, в феврале проект стартует в Санкт-Петербурге. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании решения.