+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Лента» тестирует систему автоматического планирования смен сотрудников

Розничная сеть «Лента» готовится к тестированию системы автоматизированного планирования смен в супермаркетах Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Сегодня часть сотрудников супермаркетов работают по сменному графику, который раз в месяц составляет директор магазина. Этот процесс требует много времени и ресурсов.

Задача пилота, который проводят Центр инноваций, операционная служба и дирекция по персоналу «Ленты», — полностью автоматизировать планирование и максимально эффективно распределять смены между сотрудниками супермаркетов. В специальной программе директор магазина сможет планировать рабочее время, исходя из дневной, почасовой нагрузки и сформировать различные варианты графиков.

Система прогнозирования и планирования графиков персонала WorkForce Management включает в себя модуль «Биржа смен». Благодаря ему работники магазинов могут ознакомиться с графиком в любое время в мобильном телефоне или с помощью компьютера. Кроме того, автоматизация процесса позволит сотрудникам компании оформлять заявки на дополнительные часы работы. Эта задача особенна актуальна для кассиров, которые часто выходят на смены в разных магазинах.

Благодаря бирже смен «Лента» сможет оперативно уведомлять подрядчиков о нехватке персонала и приглашать работников в магазины.

«Мы наблюдаем нехватку персонала на рынке труда, поэтому перед компанией особенно остро стоит задача максимально эффективно использовать персонал магазинов, а также гибко привлекать дополнительных людей в периоды пиковых нагрузок. Автоматизированная система позволит нам более точно планировать графики работы и задачи с учетом предпочтений и ограничений отдельных сотрудников по графику. Таким образом, мы сможем быть более гибкими для собственных сотрудников при планировании их работы. Также система позволит нам упростить процессы работы с людьми, предпочитающими неполную занятость. Это расширит наши возможности в плане привлечения дополнительных сотрудников».

Директор по персоналу «Ленты» Татьяна Юркевич.

Первые автоматизированные графики появятся в ноябре в супермаркетах Новосибирска, в феврале проект стартует в Санкт-Петербурге. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании решения.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

27 октября / Комментарии
СБЕР ЕАПТЕКА выпустила мерч на тему здорового образа жизни

СБЕР ЕАПТЕКА выпустила мерч на тему здорового образа жизни

СБЕР ЕАПТЕКА выпустила лимитированный тираж мерча: худи и футболки с актуальными надписями на тему здоровья. Часть средств с продажи каждой вещи будет перечислена в фонд помощи пожилым людям «Старость в радость».

далее →

27 октября / Комментарии
«Магнит» запустил новый клуб «pro.мам и пап»

«Магнит» запустил новый клуб «pro.мам и пап»

Розничная сеть «Магнит» продолжает расширять портфель клиентских сервисов в рамках программы лояльности и запускать тематические клубы. Очередным – уже третьим для покупателей – стал клуб «pro.мам и пап», который действует на базе мобильного приложения компании.

далее →

26 октября / Комментарии
Россияне в 2021 году купили рекордный 1 млн кофемашин на фоне домашних форматов учёбы и работы

Россияне в 2021 году купили рекордный 1 млн кофемашин на фоне домашних форматов учёбы и работы

Группа М.Видео-Эльдорадо проанализировала спрос на кофемашины и кофеварки в России за девять месяцев 2021 года. Популярность натурального кофе, тренд на домашнее потребление в пандемию и широкий ассортимент аппаратов для простого приготовления качественного напитка способствовали рекордным продажам – порядка 1 млн аппаратов.

далее →

25 октября / Комментарии
В Москве введены новые ограничительные меры

В Москве введены новые ограничительные меры

С понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу новые ограничения, направленные против распространения коронавируса. Их ввел мэр столицы Сергей Собянин.

далее →

25 октября / Комментарии
«Лента» представила операционные и финансовые результаты за 3 квартал 2021 года

«Лента» представила операционные и финансовые результаты за 3 квартал 2021 года

«Лента» объявляет операционные и ключевые финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2021 года. Конференц-звонок по результатам отчетного периода с руководством компании состоится сегодня.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!