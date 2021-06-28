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«Лента» тестирует технологии видеораспознавания товаров и количества покупателей в магазине

«Лента» тестирует ряд проектов на базе технологии видеораспознавания в магазинах сети. Все проекты курирует Центр инноваций компании, они предоставлены российскими разработчиками.

В магазине «Лента» на улице Савушкина в Санкт-Петербурге проходят тестирование два проекта, созданные для автоматического распознавания товаров. Первый ̶ система видеораспознавания товаров, благодаря которой сотрудники магазина могут в онлайн-режиме контролировать полноту ассортимента на полках, соответствие выкладки планограмме и корректность ценников. Система построена на распознавании внешнего вида продуктов, её точность достигает 93 процентов и выше. Информация об отсутствии того или иного SKU поступает в приложение, установленное в телефоне сотрудника. Быстрое реагирование на отклонения позволяет повышать доступность товаров на полке для покупателей.

Второй проект ̶ «умные» весы с системой распознавания продукта по внешнему виду. После того, как товар оказывается на них, на экране появляются варианты наименований ассортимента, из которых покупатель выбирает верный и распечатывает ценник. Точность распознавания зависит от упаковки и достигает 92 процентов. Разработка позволяет повысить скорость и качество обслуживания в зоне свежих фруктов и овощей в магазине.

Также «Лента» тестирует систему видеораспознавания, которая определяет количество людей на кассах и в зонах самообслуживания и уведомляет об этом ответственного сотрудника. Технология позволяет своевременно открывать дополнительные кассовые линии и избежать появления очередей. Пилоты проходят в Архангельске и Балашихе. Дополнительные камеры на входе в магазин анализируют количество покупателей, эти данные учитываются для прогнозирования трафика. За счет информации, полученной с них, компания планирует оптимизировать графики вывода кассиров.

«Центр инноваций „Ленты“ совместно с бизнес-заказчиками активно тестирует технологии, направленные на улучшение клиентского сервиса и покупательского опыта в наших магазинах. Если пилоты будут успешны, эти решения также помогут автоматизировать ряд процессов и сделать посещение „Ленты“ еще более приятным».

Директор Центра инноваций «Ленты» Ольга Караева

Автор: Анна
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