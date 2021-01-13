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«Лента» трудоустроила в магазин робота-уборщика

«Лента» тестирует в Ростове-на-Дону решение по автоматизации процессов клининга. Пилот проводится в магазине в Ростове-на-Дону.

Авторы проекта разработали специальную программу с маршрутом и контрольными точками в торговом зале. Робот оснащён датчиками безопасности, которые обмениваются данными с сервером, программа корректируется в автоматическом режиме. Сейчас идут пуско-наладочные работы, после чего планируется опробовать автономную уборку всего торгового комплекса.

Робот уже прекрасно справился с задачей по очистке пола от масла, сахара и стекла. Планируется, что он будет работать круглосуточно семь дней в неделю с небольшими циклами зарядки. Покупатели уже успели проявить интерес к роботу, который свободно передвигается по магазину.

Проект производителей из Ростова-на-Дону стал одним из победителей конкурса по поиску инновационных решений «Безопасный магазин», организованного Центром инноваций «Ленты». Ожидается, что пилот продлится до февраля.

Автор: Анна
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