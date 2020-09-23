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Лента ускорила подбор сотрудников с помощью ИИ

Розничная сеть «Лента» автоматизировала процесс исходящих звонков соискателям на массовые вакансии в нескольких регионах страны с помощью решения на базе ИИ Sever.ai IT-холдинга TalentTech. Технологии позволили оперативно обработать более 8 тысяч кандидатов. За четыре месяца удалось отобрать 5147 продавцов, работников склада и кассиров, заинтересованных в сотрудничестве.

«Сотрудники Единого центра найма „Ленты“ проводят около 40 000 интервью ежемесячно. 50-60% процесса — активный поиск кандидатов на сайтах и работа с откликами. С помощью технологий ИИ мы не пропускаем ни одного потенциального сотрудника и достигаем высоких результатов в процессе подбора — до 62 процентов конверсии в интерес», — прокомментировала руководитель единого центра найма «Ленты» Анна Чернякова.

Особенности и первые результаты внедрения

  • Первоначальная конверсия в интерес составляет 62%. Это высокий показатель с учетом того, что робот звонит как откликнувшимся кандидатам, так и по «холодной» базе, с которой компания контактирует впервые.
  • После внедрения сценария с дополнительными вопросами по ключевым требованиям, конверсия составила 33%. Это помогает отсеивать еще треть неподходящих кандидатов, на которых рекрутеры не тратят время далее.
  • Благодаря автоматическим повторным звонкам кандидатам, процент дозвонов увеличился с 63% до 78% в сравнении со звонками силами рекрутеров.

«Для компании „Лента“ мы реализовали роботизированную систему исходящих звонков, которая позволяет одновременно контактировать с большим количеством кандидатов (до 100 линий одновременно), перезванивать в случае неудачного контакта, автоматически фильтровать соискателей и осуществлять переадресацию звонка в нужный регион для дальнейший работы HR-специалиста. Такая система позволяет компании увеличить процент дозвона — до 78% в данном случае, — сэкономить время команды, а на выходе получить более качественно подобранных сотрудников, ведь мы дополнительно отсеиваем кандидатов с помощью вопросов и рекрутеру не нужно тратить на это время. Конверсия в интерес без прескрининга составляет 62%, а с прескринингом — 33%», — рассказал СРО Sever.ai Владимир Ли.

Как это работает

  1. Загрузка информации. Специалист загружает данные кандидатов в личный кабинет системы Sever.ai.
  2. Предварительное SMS. Для увеличения конверсии робот присылает кандидату сообщение перед звонком: «Через 10 минут с Вами свяжется компания Лента по вопросу трудоустройства». 
  3. Выявление интереса. Робот уточняет, находится ли человек в поиске работы. В случае интереса к вакансии, робот проводит мини-интервью по ключевым требованиям. Подходящих кандидатов технология переводит на оператора колл-центра, а с неподходящими прощается.

Автоматический перезвон. Если дозвониться не удалось, робот делает повторный звонок через 20 минут и еще один — на следующий день.

Автор: Анна
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