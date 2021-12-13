«Лента» усовершенствовала сервис самостоятельного сканирования покупок

Торговая сеть «Лента» внедрила новую опцию в систему «Лента-СКАН». Покупатели могут сканировать товары на основе списка покупок.

Пилот проходит в трёх магазинах Санкт-Петербурга. «Лента» предлагает новую опцию покупателям, которые используют систему самостоятельного сканирования. Клиент сможет добавить необходимые товары в список «Избранное» в личном кабинете на сайте lenta.com или в мобильном приложении компании. На экране сканнера для самостоятельных покупок «Лента-СКАН» покупатель увидит список выбранных товаров, которые будут вычеркиваться после сканирования нужной позиции. Таким образом клиенты не забудут купить необходимые продукты.

По итогам пилота, который проводят Центр инноваций компании совместно с IT-дирекцией, будет принято решение о масштабировании опыта на 65 магазинов, оснащённых системой «Лента-СКАН».

Компания запустила системы самостоятельного сканирования покупок «Лента-СКАН» в гипермаркетах Санкт-Петербурга в 2018 году.