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«Лента» внедрила технологию Click & collect

Торговая сеть «Лента» внедрила технологию Click & collect в магазинах Выборга и Пскова. Теперь жители этих городов смогут оформить заказ продуктов с последующим самовывозом.

По данным пресс-службы компании, в Выборге и Пскове началась реализация пилотного проекта. Услугой смогут воспользоваться авторизованные пользователи сайта lenta.com.

После авторизации клиент получит доступ к 80 процентам ассортимента товаров, включая алкогольные напитки. Стоимость будет такой же, как и цена в магазине. При этом действуют все акционные предложения и бонусные программы.

После оформления заказа покупателю необходимо выбрать двухчасовой интервал самовывоза товаров. Для оплаты заказа при получении выделили специальную кассу. Сборку товаров осуществляют сотрудники магазинов, которые прошли соответствующее обучение.

В январе 2020 года совладелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил о планах трансформации приобретенного им ранее ретейлера «Лента» в новый формат. В качестве примера для перестройки бизнес-процессов выбрали модель Amazon.

Автор: Анна
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