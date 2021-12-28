«Лента» внедрит лучшие идеи сотрудников
Торговая сеть «Лента» подвела промежуточные итоги проекта Lenta.UP!. За девять месяцев сотрудники двух дивизионов компании подали почти тысячу идей, направленных на улучшение операционных и бизнес-процессов.
Lenta.UP! — это единая платформа для работы с идеями сотрудников компании, направленными на улучшение операционных и бизнес-процессов. Компания запустила проект в 2021 году в дивизионах «Волга» и «Сибирь». За девять месяцев было заявлено 997 идей, 150 из них находятся в стадии подготовки к пилотированию, а семь уже внедрены в «Ленте». Чаще всего сотрудники предлагали улучшения, которые направлены на экономию рабочего времени, рост продаж, сокращение убытков и списаний товаров. Например, одна из идей — это отказ от больших наборных ценников на торцевой выкладке в торговом зале. Реализация этого предложения позволит сократить операционные затраты и высвободит время сотрудников для выкладки товара в торговом зале. Экономический эффект составит 48 млн рублей ежегодно.
«Мировой опыт показывает, что компании, стремящиеся к конкурентоспособности, активно внедряют инструменты для поддержки инициатив своих сотрудников. Таким образом, „Лента“ улучшает свои текущие процессы, качество своего сервиса для клиентов, оптимизирует трудозатраты и снижает потери, а сами сотрудники становится лидерами изменений. Запустив проект Lenta.UP!, мы заложили основу для развития внутреннего предпринимательства в компании».
Директор по инновациям компании «Лента» Ольга Караева
Сотрудники подают предложения на платформе BrainForce, которая была внедрена в компании в конце 2020 года для автоматизации процесса сбора и экспертной оценки идей. Это позволяет ускорить обработку идей, повысить прозрачность их отбора и вовлеченность работников за счет элементов геймификации. Работники компании могут не только предлагать идеи, но и делиться опытом по внедрению инициатив, объединяться в команды для их реализации идей.
«Как компания, специализирующаяся на внедрении платформ управления идеями и инновациями, мы сталкиваемся с разными методологиями инновационных процессов у клиентов, и в этом контексте проект для „Ленты“ стал вызовом для нас. Была выполнена адаптация платформы BrainForce для построения необходимого процесса трёхуровневой архитектуры экспертизы идей, автоматизирован выбор экспертов, спроектирован конструктор создания маршрутов обработки идей с учетом специфики компании и внедрены другие уникальные решения. Проект „Ленты“ стал одним из первых в России примеров построения полной экосистемы инновационной деятельности, когда автоматизация охватывает как внутренние процессы работы с идеями, так и внешние процессы постоянного мониторинга стартапов и инновационных решений, отвечающих внутренним потребностям компании. Этот подход ставит „Ленту“ в один ряд с мировыми лидерами по цифровой трансформации и развитию инноваций».
Генеральный директор Collective Intelligent Systems, разработчик платформы BrainForce Антон Кондратюк