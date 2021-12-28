«Лента» внедрит лучшие идеи сотрудников

Торговая сеть «Лента» подвела промежуточные итоги проекта Lenta.UP!. За девять месяцев сотрудники двух дивизионов компании подали почти тысячу идей, направленных на улучшение операционных и бизнес-процессов.

Lenta.UP! — это единая платформа для работы с идеями сотрудников компании, направленными на улучшение операционных и бизнес-процессов. Компания запустила проект в 2021 году в дивизионах «Волга» и «Сибирь». За девять месяцев было заявлено 997 идей, 150 из них находятся в стадии подготовки к пилотированию, а семь уже внедрены в «Ленте». Чаще всего сотрудники предлагали улучшения, которые направлены на экономию рабочего времени, рост продаж, сокращение убытков и списаний товаров. Например, одна из идей — это отказ от больших наборных ценников на торцевой выкладке в торговом зале. Реализация этого предложения позволит сократить операционные затраты и высвободит время сотрудников для выкладки товара в торговом зале. Экономический эффект составит 48 млн рублей ежегодно.

«Мировой опыт показывает, что компании, стремящиеся к конкурентоспособности, активно внедряют инструменты для поддержки инициатив своих сотрудников. Таким образом, „Лента“ улучшает свои текущие процессы, качество своего сервиса для клиентов, оптимизирует трудозатраты и снижает потери, а сами сотрудники становится лидерами изменений. Запустив проект Lenta.UP!, мы заложили основу для развития внутреннего предпринимательства в компании». Директор по инновациям компании «Лента» Ольга Караева

Сотрудники подают предложения на платформе BrainForce, которая была внедрена в компании в конце 2020 года для автоматизации процесса сбора и экспертной оценки идей. Это позволяет ускорить обработку идей, повысить прозрачность их отбора и вовлеченность работников за счет элементов геймификации. Работники компании могут не только предлагать идеи, но и делиться опытом по внедрению инициатив, объединяться в команды для их реализации идей.