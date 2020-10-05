«Лента» запустила очередной досуговый онлайн-проект для детей

Компания «Лента» запускает проект «Онлайн-продлёнка», в котором могут принять участие дети покупателей магазинов сети. Каждую неделю участников ждут увлекательные задания в трёх категориях: танцы, английский язык и творчество. За выполнение каждого задания ребёнок получает баллы в личном кабинете.

Всего в октябре будет организовано четыре онлайн-недели, по итогам первой среди самых активных участников будут разыграны 50 коллекций игрушек-сквишей «Лиги свежих супергероев».

Для участия в онлайн-проекте необходимо совершить покупку на общую сумму от 1 000 рублей в любом магазине «Ленты», зарегистрироваться на сайте camp.lenta.com и получить пригласительное письмо.

Ранее компания организовала один из самых крупных онлайн-лагерей для детей «Лента приключений». В течение 11 смен в нём приняли участие более 18 тысяч человек. Партнёрами акции стали компании Bite, Haribo, Essen, Mars, Danone, Konti, Mondeliz, «Акконд», «Инмарко», которые предоставили призы наиболее активным участникам.