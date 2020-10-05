«Лента» запустила очередной досуговый онлайн-проект для детей
Компания «Лента» запускает проект «Онлайн-продлёнка», в котором могут принять участие дети покупателей магазинов сети. Каждую неделю участников ждут увлекательные задания в трёх категориях: танцы, английский язык и творчество. За выполнение каждого задания ребёнок получает баллы в личном кабинете.
Всего в октябре будет организовано четыре онлайн-недели, по итогам первой среди самых активных участников будут разыграны 50 коллекций игрушек-сквишей «Лиги свежих супергероев».
Для участия в онлайн-проекте необходимо совершить покупку на общую сумму от 1 000 рублей в любом магазине «Ленты», зарегистрироваться на сайте camp.lenta.com и получить пригласительное письмо.
Ранее компания организовала один из самых крупных онлайн-лагерей для детей «Лента приключений». В течение 11 смен в нём приняли участие более 18 тысяч человек. Партнёрами акции стали компании Bite, Haribo, Essen, Mars, Danone, Konti, Mondeliz, «Акконд», «Инмарко», которые предоставили призы наиболее активным участникам.
«Проект „Лента приключений“ стал успешным и востребованным, поэтому мы решили продлить его в ином формате. Учитывая ограничения, связанные с пандемией коронавируса, наше предложение станет хорошим подспорьем для родителей, а дети смогут провести время увлекательно, безопасно и с пользой для себя», — рассказал директор по маркетингу и стратегии «Ленты» Дмитрий Богод.