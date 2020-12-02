+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«Лента» запустила онлайн сервисы во всех городах присутствия

Компания «Лента» объявляет о запуске сервиса заказа и самовывоза во всех городах присутствия компании. Услуга экспресс-доставки доступна жителям более 70 городов и до конца года заработает по всей стране.

Жители 88 городов могут оформить заказ в личном кабинете на сайте lenta.com и забрать товары из ближайшей «Ленты» в удобное для них время. К заказу доступны 80 процентов ассортимента товаров, в том числе алкогольная продукция, по идентичной с магазином стоимости. При использовании сервиса сохраняются все преимущества программы лояльности «Ленты», действуют акционные предложения и бонусные программы. Оплатить заказ можно при получении на специально выделенной кассе. Сборкой товаров занимаются сотрудники магазинов, прошедшие специальное обучение.

Жители более 70 городов, предпочитающие доставку, могут оформить заказ в приложении «Ленточка» и получить его в течение часа. Минимальная стоимость заказа варьируется от 500 до 1000 рублей и зависит от степени загруженности сервиса. Ассортимент, доступный в приложении, включает около 20 тысяч наиболее востребованных позиций, в том числе продукцию собственных торговых марок сети и товары местных производителей. Сборка осуществляется в магазинах «Лента».

Компания запустила сервис экспресс-доставки в декабре 2019 года. В июне этого года направление e-commerce было расширено за счет внедрения услуги заказа и самовывоза. До конца года собственные онлайн-сервисы заработают по всех 88 городах присутствия компании.

«Наша стратегическая задача – отвечать всем потребностям клиента, предоставляя ему разнообразные удобные сервисы. Нам удалось создать масштабируемую модель e-commerce и менее чем за год предложить новые сервисы нашим покупателям по всей стране. «Лента» обладает уникальным преимуществом в сфере онлайн-ритейла, поскольку располагает большой сетью магазинов и широким ассортиментом. Благодаря этому компании, на этом этапе развития онлайн предложения, не нужно инвестировать в строительство «даксторов», работающих только на формирование онлайн-заказов».

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин прокомментировал

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 ноября / Комментарии
«Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов

«Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов

Компания «Магнит» объявляет о запуске собственного сервиса доставки из гипермаркетов. Компания расширяет тестирование собственного сервиса доставки новой географией и форматами магазинов. Теперь к услуге подключены гипермаркеты в Краснодаре. Товары привезут покупателям в течение трех часов, а также для них будет доступна услуга «отложенного заказа».

далее →

26 ноября / Комментарии
Lamoda и Делимобиль договорились о партнерстве

Lamoda и Делимобиль договорились о партнерстве

Онлайн-платформа Lamoda и компания Делимобиль, сервис поминутной аренды автомобилей, договорились о сотрудничестве, в рамках которого торговые представили Lamoda смогут доставлять заказы на арендованных автомобилях в регионах. В Москве компания Lamoda располагает собственными мощностями, поэтому дополнительный автопарк не потребуется. 

далее →

25 ноября / Комментарии
Яндекс Go доставит товары из интернет-магазина по требованию

Яндекс Go доставит товары из интернет-магазина по требованию

Яндекс Go начинает масштабное тестирование «доставки по клику», которая позволит людям выбирать точное время получения товара из интернет-магазина. На этапе тестирования доставка по клику работает примерно в 100 Яндекс.Лавках Москвы и пока только для Яндекс.Маркета.

далее →

23 ноября / Комментарии
Товары из магазинов ВКонтакте доставит Такси ВКонтакте

Товары из магазинов ВКонтакте доставит Такси ВКонтакте

Заказы из магазинов ВКонтакте теперь можно отправлять по городу курьером. Продавец сам выбирает, развезут посылки его коллеги, Такси ВКонтакте или другие службы доставки, а также кто оплатит логистические издержки: он сам или клиент. В честь запуска для владельцев магазинов действует скидка на тариф «Доставка» от Такси ВКонтакте: первые три заказа обойдутся на 30% дешевле.

далее →

18 ноября / Комментарии
«Магнит» и Яндекс.Еда запустили доставку в 5 новых городах

«Магнит» и Яндекс.Еда запустили доставку в 5 новых городах

Сеть магазинов «Магнит» и Яндекс.Еда масштабировали географию совместного проекта по экспресс-доставке продуктов и непродовольственных товаров. К сервису подключились пять новых городов –Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Екатеринбург. С момента запуска пилотного проекта в Ростове-на-Дону, количество подключенных магазинов по всей России выросло в более чем 10 раз и составило 112 торговых точек.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!