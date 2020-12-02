«Лента» запустила онлайн сервисы во всех городах присутствия

Компания «Лента» объявляет о запуске сервиса заказа и самовывоза во всех городах присутствия компании. Услуга экспресс-доставки доступна жителям более 70 городов и до конца года заработает по всей стране.

Жители 88 городов могут оформить заказ в личном кабинете на сайте lenta.com и забрать товары из ближайшей «Ленты» в удобное для них время. К заказу доступны 80 процентов ассортимента товаров, в том числе алкогольная продукция, по идентичной с магазином стоимости. При использовании сервиса сохраняются все преимущества программы лояльности «Ленты», действуют акционные предложения и бонусные программы. Оплатить заказ можно при получении на специально выделенной кассе. Сборкой товаров занимаются сотрудники магазинов, прошедшие специальное обучение.

Жители более 70 городов, предпочитающие доставку, могут оформить заказ в приложении «Ленточка» и получить его в течение часа. Минимальная стоимость заказа варьируется от 500 до 1000 рублей и зависит от степени загруженности сервиса. Ассортимент, доступный в приложении, включает около 20 тысяч наиболее востребованных позиций, в том числе продукцию собственных торговых марок сети и товары местных производителей. Сборка осуществляется в магазинах «Лента».

Компания запустила сервис экспресс-доставки в декабре 2019 года. В июне этого года направление e-commerce было расширено за счет внедрения услуги заказа и самовывоза. До конца года собственные онлайн-сервисы заработают по всех 88 городах присутствия компании.