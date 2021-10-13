«Лента» запустила продажи на Ozon

«Лента» открыла онлайн-витрину на маркетплейсе Ozon. На ней представлено более 150 товарных наименований известных брендов категории non-food. Это электроника, бытовая техника, товары для детей, дома, сада и животных, бытовая химия и средства гигиены. Также в ассортимент компания включила популярную продукцию собственных торговых марок.

В ближайшее время «Лента» расширит ассортимент за счет товаров, которые популярны у покупателей торговой сети, и эксклюзивных позиций, не представленных в магазинах. В следующем году «Лента» планирует в разы увеличить количество товаров на онлайн-витрине.

«Ленте» присвоен статус Premium-продавца. Это даёт ряд преимуществ — дополнительный кешбэк для покупателей в виде премиальных баллов от Ozon и дополнительное выделение в поисковой выдаче.

Генеральный директор компании «Лента» Владимир Сорокин прокомментировал: «Увеличение доли рынка — один из ключевых драйверов роста, предусмотренный стратегией нашей компании до 2025 года. Мы планируем развивать онлайн-канал, который уже демонстрирует хорошие результаты. Партнёрство с маркетплейсами позволит нам охватить дополнительную аудиторию, увеличив продажи».

Товары, представленные на онлайн-витрине «Ленты», можно заказать в любом городе присутствия Ozon как в России, так и в других странах.

«Мы рады, что партнером Ozon стал настоящий FMCG-гигант, с которым мы увеличим ассортимент и доступность продуктов и товаров повседневного спроса. Это стратегически важные категории для Ozon, поскольку они стимулируют частотность заказов и привычку делать на площадке повседневные покупки. Уверены, что для „Ленты“ выход на маркетплейс станет мощным драйвером развития онлайн-канала. В том числе это касается регионов, поскольку Ozon сейчас активно наращивает там свое присутствие», — прокомментировала директор по развитию FMCG-бизнеса Ozon Виктория Аткишкина.

По итогам 2 квартала 2021 года количество активных покупателей на маркетплейсе составляет 18, 4 млн. человек. В лице Ozon ритейлер приобрел и надежного логистического партнера: доставка охватывает 85 миллионов человек по всей России, компания имеет более 15 тысяч брендированых точек выдачи заказов в шаговой доступности от покупателя и 3,5 тысячи курьеров, которые привозят посылки в удобное клиентам время. Показатель on-time — доставка заказа точно в срок — Ozon во втором квартале этого года составил 98%, т.е. 98 посылок из 100 приходят точно в обещанное покупателю время.