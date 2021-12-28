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«Лента» запустила продажи на «Яндекс.Еде»

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Лента
Лента
Гипер Универсам

Торговая сеть «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, запустила продажи на платформе «Яндекс.Еда». Пользователям сервиса доступны более 35 000 продовольственных и непродовольственных товаров.

«Лента» запустила продажи товаров на сервисе «Яндекс.Еда». Пользователи могут заказать около 35 000 позиций из гипермаркетов «Лента», в том числе продукцию собственного производства и собственных торговых марок сети. Сборкой заказов будут заниматься сотрудники сервиса «Лента Онлайн», доставкой товаров — курьеры-партнёры «Яндекс.Еды».

Минимальная сумма заказа — от 1 000 рублей, максимальная — 50 000 рублей, вес товаров — до 50 килограммов. Стоимость доставки будет зависеть от количества товаров в корзине, при сумме чека от 3 000 рублей покупателю привезут продукты бесплатно. Товары привезут из близлежащих магазинов. Пользователи смогут выбрать быструю доставку в течение 50-60 минут, либо удобный временной интервал в этот же день или на следующие сутки. Стоимость товаров в приложении идентична сервису «Лента Онлайн».

Сервис работает в тестовом режиме в нескольких городах страны. В течение года возможность заказать товары из «Ленты» в «Яндекс.Еде» появится у жителей большинства городов присутствия торговой сети.

Компании и сервисы: Лента
Автор: Elvira
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