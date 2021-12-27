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«Лента» запустила сервисы для самостоятельных покупок в семи городах России

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Торговая сеть «Лента» увеличила количество городов, где заработали кассы самообслуживания и технология «Лента-СКАН».

Торговая сеть оборудовала магазины Альметьевска, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Саранска, Саратова и Тюмени устройствами для самостоятельных покупок. Пилот развёрнут в трёх регионах присутствия компании. В крупных городах на покупателей, которые пользуются новыми технологиями, приходится от 15 до 40 процентов от общего количества чеков в зависимости от магазина. Более 15 процентов клиентов используют сервисы для самостоятельных покупок чаще одного раза в год. В рамках тестирования «Лента» проанализирует, как внедрение технологии отразится на лояльности клиентов и показателях каждой отдельной торговой точки.

В двух гипермаркетах Тюмени появилось 19 касс самообслуживания и 144 устройства «Лента-СКАН». В Екатеринбурге в магазине на проспекте Академика Сахарова заработали три станции оплаты и 84 мобильных сканера. Семь касс самообслуживания стали доступны посетителям магазинов в Саранске и Альметьевске. Гипермаркет в Татарстане также оборудовали 55 устройствами «Лента-СКАН». В магазине Саратова заработали три кассы самообслуживания и 88 сканеров. Восемь станций для самостоятельной оплаты появились в гипермаркете Краснодара. 99 мобильных сканеров и четыре кассы появились в магазине в Новороссийске.

Кроме того, станции оплаты появились в девяти супермаркетах Москвы, в шести магазинах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кассы самообслуживания работают во всех магазинах малого формата, которые компания открыла с 2021 года. Технология доступна для жителей 58 городов России.

Компания запустила системы самостоятельного сканирования покупок «Лента-СКАН» в гипермаркетах Санкт-Петербурга в 2018 году. После запуска проекта она заработала в 22 городах присутствия компании.

Компании и сервисы: Лента
Автор: Elvira
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