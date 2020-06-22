«Лента» запустила собственную витрину на AliExpress

Компания «Лента» объявила о начале сотрудничества с маркетплейсом AliExpress. Российская продуктовая сеть запустила собственную витрину на одной из крупнейших виртуальных площадок.

На первом этапе в магазине доступно для заказа около 1 тысячи товарных наименований. В ближайшие месяцы «Лента» рассчитывает расширить представленный на AliExpress ассортимент до 15 тысяч артикулов. В продаже появятся самые популярные продукты питания с длительными сроками хранения, а также непродовольственные товары.

Как сообщили в пресс-службе компании, заказы уже принимаются на витрине lenta.aliexpress.ru. За их сборку отвечает партнер ритейлера, компания GetFaster. Срок доставки продуктов при заказе на маркетплейсе составляет один день. Для заказов стоимостью от 3 тысяч рублей доставка в июне будет осуществляться бесплатно.

В рамках пилотного проекта «Лента» работает с доставкой в центре Москвы. Позднее планируется вывести сервис в Санкт-Петербург. Весной 2020 года, на волне роста спроса на доставку продуктов питания, «Лента» также расширила географию работы в партнерстве с сервисами доставки и запустила экспресс-доставку.