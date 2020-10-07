«Лента» запустила собственный сервис экспресс-доставки в 22 городах

«Лента» расширила географию присутствия сервиса экспресс-доставки «Ленточка» до 25 городов, в 22 из которых сервис был запущен в сентябре. Ежемесячная аудитория сервиса насчитывает более 100 тысяч активных пользователей.

Ассортимент, доступный в приложении, за несколько месяцев вырос с 5 тысяч до 30 тысяч позиций, это товары, привычные покупателям магазинов «Ленты», в том числе продукция собственных торговых марок сети и местных производителей. Чаще всего клиенты сервиса заказывают товары, которые популярны в оффлайн: овощи, фрукты, молоко, хлеб и мясо. На юге страны реже покупают онлайн овощи и фрукты, жители Владимира и Нижнего Новгорода чаще других предпочитают заказывать в «Ленточке» корм для кошек и собак, жители Саратова — только для кошек. Сервис стал популярным у медицинских работников, которые оформляют доставку как для себя, так и для своих пациентов.

В комментариях к заказам жители Санкт-Петербурга демонстрируют хороший уровень владения русским литературным языком, лаконично и по делу чаще пишут москвичи, экспрессивно — жители южных регионов.

При масштабировании сервиса компания сфокусировалась на его совершенствовании, упростив механизм замены товаров, оформления и оплаты заказа и выбора времени доставки товаров покупателем. Кроме того, был расширен ряд акционных и маркетинговых предложений.

«Мы создали масштабируемую модель, которая позволила нам развиваться очень быстрыми темпами. Сервисом экспресс-доставки „Ленточка“ ежедневно пользуются десятки тысяч клиентов. Мы постоянно работаем с обратной связью от покупателей и внедряем изменения, которые делают сервис ещё удобнее и, как следствие, популярнее. Мы продолжим расширять географию присутствия сервиса и улучшать его», — заявил директор по новым бизнесам компании «Лента» Дмитрий Скиба.

«Лента» запустила сервис доставки товаров в декабре прошлого года в Москве. Изначально покупатели могли заказать лишь 1 500 наименований товаров. В июне сервис начала работать в Санкт-Петербурге.