+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«Лента» запустила собственный сервис экспресс-доставки в 22 городах

«Лента» расширила географию присутствия сервиса экспресс-доставки «Ленточка» до 25 городов, в 22 из которых сервис был запущен в сентябре. Ежемесячная аудитория сервиса насчитывает более 100 тысяч активных пользователей.

Ассортимент, доступный в приложении, за несколько месяцев вырос с 5 тысяч до 30 тысяч позиций, это товары, привычные покупателям магазинов «Ленты», в том числе продукция собственных торговых марок сети и местных производителей. Чаще всего клиенты сервиса заказывают товары, которые популярны в оффлайн: овощи, фрукты, молоко, хлеб и мясо. На юге страны реже покупают онлайн овощи и фрукты, жители Владимира и Нижнего Новгорода чаще других предпочитают заказывать в «Ленточке» корм для кошек и собак, жители Саратова — только для кошек. Сервис стал популярным у медицинских работников, которые оформляют доставку как для себя, так и для своих пациентов.

В комментариях к заказам жители Санкт-Петербурга демонстрируют хороший уровень владения русским литературным языком, лаконично и по делу чаще пишут москвичи, экспрессивно — жители южных регионов.

При масштабировании сервиса компания сфокусировалась на его совершенствовании, упростив механизм замены товаров, оформления и оплаты заказа и выбора времени доставки товаров покупателем. Кроме того, был расширен ряд акционных и маркетинговых предложений.

«Мы создали масштабируемую модель, которая позволила нам развиваться очень быстрыми темпами. Сервисом экспресс-доставки „Ленточка“ ежедневно пользуются десятки тысяч клиентов. Мы постоянно работаем с обратной связью от покупателей и внедряем изменения, которые делают сервис ещё удобнее и, как следствие, популярнее. Мы продолжим расширять географию присутствия сервиса и улучшать его», — заявил директор по новым бизнесам компании «Лента» Дмитрий Скиба.

«Лента» запустила сервис доставки товаров в декабре прошлого года в Москве. Изначально покупатели могли заказать лишь 1 500 наименований товаров. В июне сервис начала работать в Санкт-Петербурге.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

7 октября / Комментарии
Почта России внедрила голосового помощника на базе технологии Яндекса

Почта России внедрила голосового помощника на базе технологии Яндекса

Для обработки запросов клиентов горячей линии Почта России запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit, входящей в экосистему сервисов облачной платформы Яндекса. 

далее →

6 октября / Комментарии
«Вкусвилл» запускает доставку на беспилотном автомобиле

«Вкусвилл» запускает доставку на беспилотном автомобиле

Сеть «Вкусвилл» объявила о временном эксперименте по доставке в Москве с помощью беспилотного автомобиля. Доставлять продукты компания будет на машине Kia Soul. В ней также будет ехать бортинженер — передвижения беспилотников без водителей запрещены.

далее →

5 октября / Комментарии
В России запустилось тестирование грузоперевозок с «электронными документами»

В России запустилось тестирование грузоперевозок с «электронными документами»

1 октября в шести регионах России стартовал эксперимент Министерства транспорта РФ по внедрению электронного оформления транспортной накладной и путевого листа для автомобильных перевозок. В течение месяца будет тестироваться оформление первичных документов в реальных условиях перевозок и использование при работе с новыми электронными реестрами мобильных устройств проверяющих органов.

далее →

5 октября / Комментарии
Сервис igooods запустил доставку электроники из гипермаркетов за 90 минут

Сервис igooods запустил доставку электроники из гипермаркетов за 90 минут

Новая категория товаров – электроника - стала доступна через сервис igooods. Раньше клиенты могли заказать из гипермаркетов только продукты и товары повседневного спроса. Сроки доставки заказа не изменятся и будут составлять с учетом сборки 90 минут. 

далее →

1 октября / Комментарии
Delivery Club запустил доставку лекарств

Delivery Club запустил доставку лекарств

Курьеры Delivery Club начали доставлять лекарства из четырех аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka. Пока такая услуга доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем география проекта и количество аптечных сетей могут быть увеличены.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!