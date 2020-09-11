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«Лента» запустила собственный сервис экспресс-доставки в Ростове-на-Дону

Торговая сеть «Лента» расширила географию присутствия сервиса экспресс-доставки «Ленточка» и запустила его в Ростове-на-Дону.

Теперь жители Ростова-на-Дону могут в течение часа получить любые товары из магазинов Лента, оформив заказ в приложении «Ленточка». Минимальная стоимость заказа варьируется от 500 до 1000 рублей и зависит от степени загруженности сервиса.

Ассортимент, доступный в приложении, составляет около 20 тысяч наиболее востребованных позиций, в том числе продукцию собственных торговых марок сети и товары местных производителей. Сборка осуществляется в магазинах «Лента». Особое внимание уделяется бесконтактным способам доставки, поэтому заказ можно оплатить только онлайн.

Компания усовершенствовала механизм замены товара, ускорила процесс возврата денег, а также улучшила интерфейс приложения. Теперь здесь отдельно появился раздел «Лента рекомендует», содержащий самые популярные акции и товары собственной торговой марки. Для наиболее удобной навигации в приложении был оптимизирован алгоритм поиска и сортировки: найти необходимый товар по самой привлекательной цене можно за пару секунд.

«Мы значительно расширили ассортимент, который отвечает основным потребностям наших покупателей, и надеемся, что жители Ростова-на-Дону по достоинству оценят все преимущества приложения „Ленточка“. Ежедневно сервисом пользуются десятки тысяч человек, что свидетельствует о его востребованности. Мы продолжим совершенствовать наше предложение и расширять географию присутствия».

Директор по новым бизнесам компании «Лента» Дмитрий Скиба

Автор: Анна
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