«Лента» завершила сделку по приобретению сети «Семья»

Розничная сеть «Лента» объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО «Лента» завершила сделку по покупке Группы компаний «Семья».

Цена покупки на момент закрытия составила около 2,45 млрд рублей, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала Группы компаний «Семья».

В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединенный бизнес укрепит позиции компании как 4-го по величине ритейлера в Перми.

В течение 12 месяцев «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети «Семья».

Это приобретение способствует достижению стратегических целей «Ленты» и обеспечивает синергетический эффект для дальнейшего роста бизнеса.