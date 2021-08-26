«Лента» завершила сделку по приобретению сети «Семья»
Розничная сеть «Лента» объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО «Лента» завершила сделку по покупке Группы компаний «Семья».
Цена покупки на момент закрытия составила около 2,45 млрд рублей, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала Группы компаний «Семья».
В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединенный бизнес укрепит позиции компании как 4-го по величине ритейлера в Перми.
В течение 12 месяцев «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети «Семья».
Это приобретение способствует достижению стратегических целей «Ленты» и обеспечивает синергетический эффект для дальнейшего роста бизнеса.
«Мы продолжаем работать над достижением долгосрочной цели стать одним из чемпионов на розничном рынке России. Приобретение Группы компаний «Семья» способствует экспансии «Ленты» в более мелкие форматы магазинов, при этом создаёт прочную основу для развития нашей сети и укрепления позиций в Пермском крае. Эта сделка подтверждает наше стремление играть активную роль в процессе консолидации сектора розничной торговли продуктами питания в российских регионах.
Группа компаний «Семья» обладает уникальным ассортиментом продуктов и высоким уровнем лояльности покупателей. Одним из наших ключевых приоритетов в рамках процесса интеграции бизнеса станет поддержание и совершенствование текущего уровня обслуживания в приобретенных магазинах, а также использование успешного опыта сети «Семья» по производству кулинарных и кондитерских изделий. Кроме того, расположение магазинов сети позволит «Ленте» запустить экспресс-доставку по всей Перми и будет способствовать развитию нашего онлайн-бизнеса в Пермском крае.
Мы рады приветствовать сотрудников сети «Семья» в нашей семье «Ленты».
Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин