«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»
Розничная сеть «Лента» объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО «Лента» завершила сделку по покупке сети супермаркетов «Билла Россия».
В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, «Лента» станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов.
Цена покупки на момент закрытия составила около 225 миллионов евро, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала «Билла Россия».
В течение 12 месяцев «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть 161 приобретенный супермаркет, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников «Билла Россия».
Это приобретение значительно ускорит стратегическую экспансию «Ленты» в Москве за счет первоклассных торговых точек, которые представляют собой зрелые объекты с высокой плотностью продаж.
«Экспансия в сегменте супермаркетов является стратегическим приоритетом для „Ленты“. Эта сделка ускорит трансформацию компании, позволив мгновенно удвоить наше присутствие в этом сегменте.
Кроме того, выгодное расположение магазинов позволит „Ленте“ и дальше расширять экспресс-доставку по всей Москве, что удачно вписывается в планы по значительному развитию бизнеса „Ленты Онлайн“ в ближайшие годы.
Мы рады новым возможностям, которые открывает перед нами это приобретение, и ожидаем, что оно внесет значительный вклад в рост выручки и результатов деятельности „Ленты“».
Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин