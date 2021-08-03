+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»

Розничная сеть «Лента» объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО «Лента» завершила сделку по покупке сети супермаркетов «Билла Россия».

В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, «Лента» станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов.

Цена покупки на момент закрытия составила около 225 миллионов евро, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала «Билла Россия».

В течение 12 месяцев «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть 161 приобретенный супермаркет, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников «Билла Россия».

Это приобретение значительно ускорит стратегическую экспансию «Ленты» в Москве за счет первоклассных торговых точек, которые представляют собой зрелые объекты с высокой плотностью продаж.

«Экспансия в сегменте супермаркетов является стратегическим приоритетом для „Ленты“. Эта сделка ускорит трансформацию компании, позволив мгновенно удвоить наше присутствие в этом сегменте.

Кроме того, выгодное расположение магазинов позволит „Ленте“ и дальше расширять экспресс-доставку по всей Москве, что удачно вписывается в планы по значительному развитию бизнеса „Ленты Онлайн“ в ближайшие годы.

Мы рады новым возможностям, которые открывает перед нами это приобретение, и ожидаем, что оно внесет значительный вклад в рост выручки и результатов деятельности „Ленты“».

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

2 августа / Комментарии
«Детский мир» сообщает об усилении команды топ-менеджмента

«Детский мир» сообщает об усилении команды топ-менеджмента

Компания «Детский мир» объявляет об изменении в составе топ-менеджмента. В связи с ускоренными темпами реализации новой амбициозной стратегии Компании, развертывания бизнес-вертикалей и цифровой трансформации было принято решение усилить команду топ-менеджмента экспертами с релевантным опытом цифровизации ритейла и внедрения передовых решений.

далее →

2 августа / Комментарии
Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» запускает новый формат магазинов

Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» запускает новый формат магазинов

Ювелирный ритейлер «585*ЗОЛОТОЙ» начинает развивать новый формат магазинов «585 Time Optics». Это острова в торговых центрах с ассортиментом, состоящим только из двух товарных групп – часы и солнцезащитные очки.

далее →

2 августа / Комментарии
Бизнес под открытым небом: спрос и цены на готовые предприятия и оборудование

Бизнес под открытым небом: спрос и цены на готовые предприятия и оборудование

Лето – ежегодная пора для прогулок на природе, а для кого-то еще и неплохое время, чтобы подзаработать. Ведь когда, как не летом, парки заполнены отдыхающими, желающими перекусить чем-нибудь сладеньким или охладиться мороженым? Эксперты Авито выяснили, какие готовые предприятия и оборудование привлекли внимание россиян в этом году.

далее →

30 июля / Комментарии
Тренды рынка носимых устройств 1 полугодия 2021 года

Тренды рынка носимых устройств 1 полугодия 2021 года

Компания «Связной» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств по итогам 1 полугодия 2021 года. С января по июнь в России продано более 2,5 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 22,5 млрд рублей, что больше в сравнении с прошлым годом на 16% в натуральном выражении и 58% в денежном.

далее →

30 июля / Комментарии
«Магнит» запустил производство готовой кулинарии для магазинов у дома

«Магнит» запустил производство готовой кулинарии для магазинов у дома

Компания «Магнит» начала производство готовой кулинарии для магазинов формата у дома на базе супермаркетов «Магнит Семейный». Пилотный проект реализован в Краснодаре и Мурманске, покупателям доступен широкий ассортимент готовых блюд.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!