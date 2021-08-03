«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»

Розничная сеть «Лента» объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО «Лента» завершила сделку по покупке сети супермаркетов «Билла Россия».

В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, «Лента» станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов.

Цена покупки на момент закрытия составила около 225 миллионов евро, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала «Билла Россия».

В течение 12 месяцев «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть 161 приобретенный супермаркет, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников «Билла Россия».

Это приобретение значительно ускорит стратегическую экспансию «Ленты» в Москве за счет первоклассных торговых точек, которые представляют собой зрелые объекты с высокой плотностью продаж.