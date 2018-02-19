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Leroy Merlin купила 12 магазинов «К-Раута» за 12 млрд рублей

Финский ритейлер Kesko договорился о продаже 12 российских магазинов товаров для дома и ремонта «К-Раута» французской Leroy Merlin. Сумма сделки составила около €169 млн, или примерно 12 млрд рублей, сообщила компания 16 февраля.

Leroy Merlin получит восемь объектов в Санкт-Петербурге, три в Москве и один в Калуге. На их месте откроются магазины Leroy Merlin. Два магазина в Ярославле и Туле, не вошедшие в сделку, будут закрыты в течение первого полугодия 2018 года.

Сеть «К-Раута» была последним российским активом Kesko. О намерениях продать её компания сообщила 13 февраля. В 2016 году Kesko продала продуктовую сеть «К-Руока» ритейлеру «Лента» за 11 млрд рублей, её магазины спортивного инвентаря Intersport приобрела группа частных инвесторов.

«Согласно своей стратегии концерн Kesko фокусируется на торговле продовольственными товарами, товарами для ремонта и отделки, автомобилями. В последние годы мы значительно выросли в сфере строительно-технической торговли. Наша задача — увеличивать продажи и улучшать прибыльность, особенно на стабильных и растущих рынках Северной Европы. Мы приняли решение уйти с российского рынка. Наши инвестиции в России не оправдали ожиданий, а экспансия за пределы Петербурга и Москвы потребовали бы значительных дополнительных инвестиций. Сделка окажет незначительное влияние на чистую выручку и операционную прибыль Kesko, но позволит существенно повысить отдачу от инвестированного капитала», — сказал Микко Хеландер, президент и CEO Kesko.

Генеральный директор Leroy Merlin в России Венсан Жанти отмечает: «Это серьезный шаг для развития компании. Для нас важно укрепить лидерство в Северной столице России, Санкт-Петербурге, — в городе с сильной конкуренцией и потенциалом, где пока мы представлены только 4 магазинами».

Ранее стало известно о том, что Leroy Merlin запускает в России новый формат магазинов.

Автор: Анна
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