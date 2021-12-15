Leroy Merlin покупает землю в «Южных Вратах» под склад

Компания Leroy Merlin приобрела у Radius Group 7,5 га в индустриальном парке «Южные Врата». На земельном участке планируется строительство, предусматривающее расширение существующего инновационного логистического центра на 32 000 м2 (потенциальная общая площадь с учетом расширения — 132 000 м2). Компания планирует использовать помещения под распределительный и дистрибуционный центр. Подрядчик на реализацию проекта пока не выбран.

Приобретенный участок отличается стратегически удобным для логистики расположением — он находится на пересечении сразу трех федеральных трасс, включая прямой выезд на трассу А-107 «Бетонка» и локацию на первой линии трасс ЦКАД и М-4 «ДОН».

Участок прилегает к существующему складу компании (площадью 100 000 м2, построен в 2016 году Radius Group по схеме BTS и полностью выкуплен Leroy Merlin) и формирует единую автономную территорию в индустриальном парке «Южные Врата», которая будет использоваться только компанией Leroy Merlin. Установленный пропускной режим и собственные КПП позволят компании разделить транспортные потоки и улучшит качество логистики на территории складского комплекса.

«Рынок DIY торговли в России продолжает расти серьезными темпами, он пережил настоящий бум в прошлом году, по некоторым данным общая динамика выручки крупных игроков составила 12,2%, и сохраняет высокий темп продаж в 2021, расширяются онлайн-каналы продаж, под которые требуется своя инфраструктура», — комментирует Алексей Романцов, Инвестиционный директор Radius Group. Для Leroy Merlin, как лидера сегмента, совершенно логичным решением в этой ситуации является наращивание складских мощностей. Компания является резидентом нашего индустриального парка с 2016 года и успела в полной мере оценить стратегическое месторасположение, близость ключевых магистралей и приняла решение о своем расширении в рамках данной локации«.