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Leroy Merlin запускает новую сеть гипермаркетов «Максипро»

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро». Она будет рассчитана на корпоративных покупателей из малого и среднего бизнеса, а развивать ее будет Leroy Merlin. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Новая сеть будет развиваться на площадях бывших магазинов K-rauta, которые достались Leroy Merlin от финской Kesko. Французская сеть выкупила за 12 млрд руб. российский бизнес Kesko в феврале 2018 г., в сделку вошли 12 объектов общей площадью 126 тыс. кв. м. В гипермаркетах новой сети, кроме торговой зоны, появятся шоурум, зона аренды инструментов, коворкинги, переговорные и тренинг-центры.

Затраты на открытие одного гипермаркета «Максипро» в 500–600 млн руб., суммарные инвестиции к концу этого года могут превысить 1,5 млрд руб., прогнозирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его информации, в развитии «Максипро» участвует привлеченная Leroy Merlin команда из бывших сотрудников СТД «Петрович».

Leroy Merlin — крупнейшая в России DIY-сеть, чья доля превышает 21%. Выручка компании в прошлом году составила 272 млрд руб.

Автор: Анна
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