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Леруа Мерлен открыл первый магазин малого формата в Москве

17 апреля 2019 года в ТРЦ Columbus открылся первый магазин «Леруа Мерлен Городской». Новый тип магазинов — городской — должен усилить позиции ритейлера на рынке товаров для ремонта и обустройства дома за счет удобного расположения, фокуса на обслуживание клиентов и развитие культуры добрососедства.

«Вчера мы открыли первый в России городской магазин. Быть первыми — это большая ответственность. Наша цель — каждый день предоставлять сервис, превосходящий ожидания, и стать любимым магазином для наших соседей», — комментирует Елена Анисимова, директор магазина.

На церемонии открытия команду магазина поздравили генеральный директор «Леруа Мерлен Россия» Венсан Жанти и заместитель генерального директора «Леруа Мерлен Россия» Денис Шиз.

Магазин стал 95-м по счету для французского ритейлера в России и первым магазином нового, городского формата. Команда проекта начала работу над новым концептом в 2018 году.

Главная задача магазина — сопровождать жителей близлежащих районов в улучшении их жизненного пространства. В отличие от стандартных гипермаркетов, магазины городского формата разделены не на отделы, а на функциональные зоны, которые созданы так, чтобы наилучшим образом ответить на потребности покупателей в зависимости от разных моментов жизни.

«Наша задача — улучшить клиентский опыт. В магазине покупатели не остаются для нас „анонимными“ — мы знакомимся с ними, понимаем их потребности, чтобы подобрать для них лучшее решение. Так же и мы — мы не остаемся „анонимными“ для наших покупателей. Мы знаем друг друга как хорошие соседи», — комментирует Хесус Паредес, лидер проекта «Малые форматы».

В зонах для срочного ремонта и домашних забот представлены товары, которые нужны «здесь и сейчас», чтобы устранить проблему. Например, здесь можно купить лампочки, электро- и ручной инструмент, расходные материалы, бытовую химию, товары для уборки.

В зоне сезонного предложения раз в несколько недель будет сменяться экспозиция сезонных товаров. Например, сейчас представлены товары для уборки к весне, вентиляторы, живые цветы и растения, семена, товары для рассады.

В проектных зонах покупатели смогут спланировать и рассчитать проекты разной сложности с помощью профессиональных консультантов. В сердце этой зоны находится «территория вдохновения» — экспозиция из нескольких комнат жилой квартиры, оформленных в разных стилях. Покупатели смогут реализовать проекты кухни, ванной комнаты, жилой комнаты, подобрать решения для хранения, напольные покрытия, плитку, товары для отделки стен, обустройства и декора в доме.

Отдельное место в новом концепте отведено для зоны, в которой покупатели примут участие в творческих мастерских, встретятся с экспертами в сфере ремонта и обустройства дома, дизайнерами. Здесь же будет доступна зона коворкинга, где каждый посетитель сможет самостоятельно поработать в графических программах и создать свой проект, чтобы потом обсудить его с сотрудниками.

Первый магазин городского формата, открытый в ТРЦ Columbus, занимает площадь около 1 200 м2. Несмотря на небольшой размер, он сохраняет тот же ассортимент, что и в гипермаркете: около 4 500 товаров доступно для покупки в торговом зале, более 30 000 товаров из ассортимента «Леруа Мерлен» — под заказ с доставкой в магазин или домой. Чтобы упростить процесс заказа товаров, для посетителей магазина предусмотрена зона самостоятельного просмотра электронного каталога и сайта ритейлера. Городской магазин следует ценовой политике компании: за счет выстроенных процессов в городском магазине удалось сохранить те же цены, что и в гипермаркетах.

В 2019 году «Леруа Мерлен» планирует открыть 3 магазина такого формата в Москве и продолжить работу над усилением экосистемы разных форматов и сервисов, позволяющих отвечать на потребности жителей.

Автор: Анна
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