«Леруа Мерлен» открыла инновационный распределительный центр «Северная звезда»

23 октября 2019 года в индустриальном парке «PNK Парк Белый Раст» (Московская область, Дмитровский городской округ) состоялось открытие инновационного распределительного центра «Северная звезда» компании «Леруа Мерлен». Автоматизированный складской комплекс «Северная звезда» площадью 140 000 м2 стал крупнейшим логистическим объектом «Леруа Мерлен» в России. Девелопером проекта выступила PNK Group.

Лоран Дефассье, генеральный директор «Леруа Мерлен» в России: «Компания „Леруа Мерлен“ продолжает инвестировать в российский рынок и экономику. Мы верим, что реализация масштабного проекта „Северная звезда“ благоприятно отразится на инвестиционном климате Московской области и поддержит дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие региона. В рамках нашего проекта будет создано около 1 тыс. рабочих мест и обеспечены условия для работы 1 500 поставщиков, из которых более 80 % — локальные». Современный автоматизированный распределительный центр «Северная звезда» расположен на федеральной трассе А107, в 20 километрах от международного аэропорта «Шереметьево».

«Для нас стратегически важно появление новых предприятий. Главное, чтобы все они были конкурентоспособны в России, имели большие возможности для экспансии. Компания „Леруа Мерлен“ начала строить этот склад в прошлом году и инвестирует в объект 10 млрд рублей, — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области. — Такие высокоэффективные автоматизированные склады дают дополнительные рабочие места. Я очень надеюсь, что здесь будут востребованы самые высокие компетенции, которым мы учим в наших колледжах. Такие проекты позволяют получать работу рядом с домом».

В распределительном центре «Леруа Мерлен», реализованном по схеме built-to-suit (с учетом всех требований клиента), возведено порядка 5 000 м2 офисных помещений, к планировке которых привлекались дизайнеры, чтобы сделать офисы как можно более эргономичными, удобными.

Складские операции в новом распределительном центре будут организованы силами своих сотрудников, без привлечения логистического оператора. РЦ станет снабжать товарами все гипермаркеты «Леруа Мерлен» в России и Казахстане. Открытие инновационного складского комплекса поможет компании эффективно организовать логистические потоки, что позволит еще более оперативно доставлять товар в гипермаркеты как Москвы, так и других городов России, а также обслуживать растущий объем заказов интернет-магазина.

«Распределительный центр „Леруа Мерлен“ — один из наиболее крупных проектов на российском рынке индустриальной недвижимости. РЦ „Северная звезда“ построен точно в срок, как мы и договаривались здесь с коллегами ровно год назад, он полностью готов, и мы присутствуем на его открытии. Проект реализован с применением передовых технологий и соответствует высоким международным стандартам, в том числе по пожарной безопасности. Например, здание распределительного центра разделено на 12 отсеков противопожарными железобетонными стенами, изготовленными без сгораемых элементов. Мы возвели этот объект для „Леруа Мерлен“, выдерживая экологический стандарт BREEAM, что для России еще редкость», — отмечает Евгений Скаридов, управляющий директор PNK Group.

Строительство РЦ «Северная звезда» началось в сентябре 2018 года и завершилось осенью 2019 года. Общий объем инвестиций в проект к 2021 году достигнет порядка 10 млрд рублей. На сегодняшний день объем освоенных инвестиций составил 5 млрд рублей, еще столько же планируется вложить до 2021 года на автоматизацию РЦ. Будет реализована уникальная технология, основанная на последнем поколении систем автоматизации складских операций, не имеющая аналогов в России и мире.