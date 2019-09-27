«Леруа Мерлен» открыла в Москве второй магазин малого формата

В Москве открылся второй магазин товаров для ремонта и обустройства «Леруа Мерлен Городской» в новом формате. В торговом зале магазина в ТРЦ «Гагаринский» площадью 1 600 м2 москвичей ожидают более 6 500 наименований товаров в наличии и более 40 000 товаров на заказ с бесплатной доставкой в магазин, проектные зоны для планирования комплексного ремонта в комнате или квартире в целом, творческая мастерская и «Городской клуб» для общения людей, увлекающихся улучшением жизненного пространства, и для встреч с профессионалами.

С открытием второго магазина городского формата компания становится ближе к жителям центральных районов города и продолжает развивать направление проектных продаж и дополнительных сервисов. Миссия городских магазинов — сопровождать жителей района во всех ситуациях, связанных с жизнью дома, как хороший сосед.

Новый магазин расположен в торгово-развлекательном центре «Гагаринский», в Юго-Западном административном округе Москвы, по адресу: ул. Вавилова, дом 3. С открытием второго в столице магазина в городском формате товары для дома и обустройства станут доступнее для жителей районов, расположенных в ЮЗАО и ЮАО: Донского, Гагаринского, Академического, Ломоносовского и других.

Городской магазин отличается от гипермаркетов особой планировкой. Магазин разделен на пять функциональных зон, в которых сконцентрированы материалы и инструменты для решения разных жизненных ситуаций. В зонах собраны товары для починки и мелкого ремонта, для повседневного обслуживания дома, для сезонных событий, для обновления интерьера и для проектов по ремонту помещений.

В зонах представлено в наличии более 6 500 товаров, которые могут понадобиться здесь и сейчас. Остальные товары из ассортимента сети доступны для заказа в магазине. Выбрать товары в зонах и оформить заказ можно самостоятельно или с помощью продавцов-кассиров. Заказы можно бесплатно забрать в магазине на следующий день или через день, в зависимости от времени оформления. Для клиентов, не располагающих свободным временем для самовывоза, доступна услуга доставки.

Об особенностях городского формата рассказала директор магазина в ТРЦ «Гагаринский» Олеся Иванова: «Роль нового концепта — сделать «Леруа Мерлен» еще ближе к жителям города за счет удобного расположения в пределах двадцатиминутной пешей прогулки и выстраивания добрососедских отношений с жителями района. Преимущества формата — в сочетании лучшего в классе сервиса с персонифицированными отношениями с клиентами. Знание индивидуальных потребностей каждого клиента позволяет нам подбирать для него оптимальные решения. Опыт покупки в городском магазине не накладывает никаких ограничений — клиентам из близлежащих районов доступен весь ассортимент по тем же ценам, что и в гипермаркетах «Леруа Мерлен».

В проектных зонах нового гипермаркета городского формата можно создать дизайн-проект любых помещений дома или квартиры, включая кухню, ванную, гардеробную, а также получить расчет стоимости, перечень товаров, оформить доставку и заказать установку и монтаж. К специалистам по проектам можно записаться онлайн.

Отдельное место в новом концепте отведено для зон «Городского клуба» и «Творческой мастерской». В этих зонах для посетителей организованы мастер-классы, встречи с дизайнерами и экспертами по ремонту и обустройству, а также компьютерный класс с графическими программами. Задача «Городского клуба» и его хозяйки, менеджера сообществ, — превратить магазин в центр притяжения для всех, кому небезразлична тема улучшения жизненного пространства.