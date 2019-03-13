+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Леруа Мерлен» подарит комплект для постройки дома своими руками

Для этого необходимо поучаствовать в конкурсе «Дачный дом за 3 недели»

Аналогичный одноэтажный каркасный дом уже был возведён при помощи экспертов «Леруа Мерлен» и партнёров сети всего за три недели, и теперь специалисты готовы поделиться всеми секретами процесса постройки. Задача была возвести дом на 100% из материалов и с применением тех инструментов, которые можно приобрести в гипермаркетах «Леруа Мерлен».

Каждый из этапов строительства дома запечатлен на видео. В течение двух месяцев ролики будут появляться в официальном аккаунте «Леруа Мерлен» на Youtube. Все желающие построить аналогичный дом найдут на канале серию видео-инструкций по всем этапам работы c комментариями специалистов, разбором ошибок и подробной сметой.

Отметим, что этот дом был возведён для семьи с особым ребенком при поддержке благотворительного фонда «Право на чудо».

Кроме того, в течение двух месяцев — до 23 апреля 2019 года — «Леруа Мерлен» проводит розыгрыш домокомплекта для строительства такого же одноэтажного каркасного дома. Конкурс «Дачный дом за 3 недели» проходит в два этапа.

На первом этапе (до 14 апреля) участники должны будут выполнить конкурсные задания, за каждое из которых начисляются баллы. За первые две недели к конкурсу уже присоединились более 800 участников.

На втором этапе (с 15 по 23 апреля) среди участников, набравших наибольшее количество баллов, будет проведено народное голосование, по итогам которого определится победитель.

Присоединиться к участию в конкурсе «Дачный дом за 3 недели» можно в любой момент до 14 апреля. Все конкурсные задания актуальны с момента публикации до этой даты. Ознакомиться с ними, а также с другими подробностями проекта можно в официальных аккаунтах «Леруа Мерлен» в социальных сетях, а также на странице конкурса

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

13 марта / Комментарии
«Азбука Вкуса» запустила онлайн-сервис по оформлению электронных подарочных карт

«Азбука Вкуса» запустила онлайн-сервис по оформлению электронных подарочных карт

«Азбука Вкуса» запустила проект по оформлению электронных подарочных карт через интернет-сайт AV.RU.  Электронную карту можно сохранить в мобильном кошельке смартфона. Карта принимается к оплате во всех розничных точках «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», «AB Daily» и интернет-магазине AV.RU.

далее →

12 марта / Комментарии
«Леруа Мерлен» обеспечила смартфонами всех сотрудников гипермаркетов

«Леруа Мерлен» обеспечила смартфонами всех сотрудников гипермаркетов

В «Леруа Мерлен» выдали сотрудникам 30 000 смартфонов. Таким образом ритейлер планирует усовершенствовать процесс обслуживания клиентов. Устройства также будут использоваться для обучения и других внутренних задач компании.

далее →

12 марта / Комментарии
Совкомбанк заинтересован в покупке 25% «Детского мира»

Совкомбанк заинтересован в покупке 25% «Детского мира»

Совкомбанк планирует приобрести долю в размере 25% АФК «Система» в ПАО «Детский мир». Эксперты оценивают потенциальную сделку на уровне 20 млрд рублей.

далее →

12 марта / Комментарии
Российский рекламный рынок в 2018 году

Российский рекламный рынок в 2018 году

Ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала свою оценку затрат рекламодателей в 2018 году. По данным АКАР, в общей сложности на продвижение товаров и услуг в стране за год ушло 468,7 млрд рублей.

далее →

11 марта / Комментарии
Visa увеличит лимит платежа по картам без ПИН-кода

Visa увеличит лимит платежа по картам без ПИН-кода

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличит с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!