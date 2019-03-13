«Леруа Мерлен» подарит комплект для постройки дома своими руками

Для этого необходимо поучаствовать в конкурсе «Дачный дом за 3 недели»

Аналогичный одноэтажный каркасный дом уже был возведён при помощи экспертов «Леруа Мерлен» и партнёров сети всего за три недели, и теперь специалисты готовы поделиться всеми секретами процесса постройки. Задача была возвести дом на 100% из материалов и с применением тех инструментов, которые можно приобрести в гипермаркетах «Леруа Мерлен».

Каждый из этапов строительства дома запечатлен на видео. В течение двух месяцев ролики будут появляться в официальном аккаунте «Леруа Мерлен» на Youtube. Все желающие построить аналогичный дом найдут на канале серию видео-инструкций по всем этапам работы c комментариями специалистов, разбором ошибок и подробной сметой.

Отметим, что этот дом был возведён для семьи с особым ребенком при поддержке благотворительного фонда «Право на чудо».

Кроме того, в течение двух месяцев — до 23 апреля 2019 года — «Леруа Мерлен» проводит розыгрыш домокомплекта для строительства такого же одноэтажного каркасного дома. Конкурс «Дачный дом за 3 недели» проходит в два этапа.

На первом этапе (до 14 апреля) участники должны будут выполнить конкурсные задания, за каждое из которых начисляются баллы. За первые две недели к конкурсу уже присоединились более 800 участников.

На втором этапе (с 15 по 23 апреля) среди участников, набравших наибольшее количество баллов, будет проведено народное голосование, по итогам которого определится победитель.

Присоединиться к участию в конкурсе «Дачный дом за 3 недели» можно в любой момент до 14 апреля. Все конкурсные задания актуальны с момента публикации до этой даты. Ознакомиться с ними, а также с другими подробностями проекта можно в официальных аккаунтах «Леруа Мерлен» в социальных сетях, а также на странице конкурса