«Леруа Мерлен» построит в Подмосковье распределительный центр за 10 млрд руб

Российский девелопер промышленных объектов PNK Group и международный ритейлер «Леруа Мерлен» объявляют о начале строительства распределительного центра площадью порядка 140 тыс. кв. м. Индустриальное здание по индивидуальному проекту, учитывающему все требования ритейлера, разместится в 27 км от МКАД на участке площадью 31 га в составе многофункционального логистического комплекса (МЛК) «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области. Консультантом сделки по продаже участка и сделки по покупке built-to-suit проекта выступила компания JLL.

Строительные работы начнутся в ближайшее время, старт операционной деятельности намечен на 1-й квартал 2020 года. Планируемый объем инвестиций в реализацию данного проекта составит 10 млрд руб.

Венсан Жанти, генеральный директор «Леруа Мерлен Россия»: «Компания „Леруа Мерлен“ продолжает стратегические инвестиции в российский рынок и экономику, подтверждая приоритетность местного рынка для нашего глобального бизнеса. Мы верим, что реализация масштабного проекта „Северная Звезда“ благоприятно отразится на инвестиционном климате Московской области и поддержит дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие региона. Так, в рамках нашего проекта будет создано около 1 тыс. рабочих мест и созданы условия для работы локальных поставщиков. Мы планируем обслуживать более 1,3 тыс. поставщиков, из которых 80% — локальные. Операции в распределительном центре начнутся в 1-м квартале 2020 года».

Евгений Скаридов, управляющий директор PNK Group: «Имея большой опыт реализации масштабных проектов, мы рады началу сотрудничества с одним из лидеров сегмента DIY. PNK Group применяет передовые технологии при возведении индустриальных зданий, за счет чего выдерживаются минимальные для российского рынка сроки строительства. И в то же время наши объекты соответствуют высоким мировым стандартам, например, международным стандартам страхования имущества FM Global. Нашим партнерам и клиентам это важно».

Александр Суворов, член совета директоров ГК Saint Gothard Investments (SGI): «Проект развития многофункционального логистического комплекса „Белый Раст“ входит в число приоритетных в Московской области и активно поддерживается как Правительством Московской области, так и администрацией Дмитровского городского округа. Всесторонняя поддержка привлечения иностранных инвестиций в регион является стратегической задачей, поставленной губернатором Московской области Андреем Воробьевым перед Правительством области, что, в свою очередь, служит одним из существенных факторов успешной реализации крупных социально-значимых проектов. Привлекая сильных, стабильных инвесторов, данный проект делает значительный вклад в экономику Московской области, создает большое количество рабочих мест, что, несомненно, положительно отразится на развитии инвестиционного климата региона. Мы рады приветствовать первого крупного резидента в МЛК „Белый Раст“ и уверены, что „Леруа Мерлен“ станет успешным „якорем“ нашего проекта, а логистический комплекс „Северная звезда“ — новым ориентиром для рынка складской и индустриальной недвижимости».

Евгений Бумагин, руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL: «Север Московской области является одним из наиболее востребованных направлений, на которое приходится 15-20% спроса на склады в регионе ежегодно. Для компании „Леруа Мерлен“ проект в составе МЛК „Белый Раст“ станет главным логистическим хабом в России, поэтому удобство его расположения и скорость доступа к основным транспортным магистралям, включая М-11, М-10, Дмитровское шоссе и развивающийся ЦКАД, являются приоритетами для международного ритейлера. Для реализации одного из самых сложных складских комплексов на российском рынке, который станет крупнейшим автоматизированным распределительным центром в стране, было необходимо привлечь опытного и надежного девелопера, которым стала PNK Group. В свою очередь, появление знакового мирового бренда, крупного „якоря“, станет основой будущего успеха МЛК „Белый Раст“, определит интерес других резидентов к этому проекту и привлечет дополнительные инвестиции в Московскую область».

Новый распределительный центр компании «Леруа Мерлен» в рамках МЛК «Белый Раст» расположится на федеральной трассе А107 — Московском малом кольце, между Дмитровским и Ленинградским шоссе, в 20 км от международного аэропорта «Шереметьево». Благодаря удобной локации и отличной транспортной доступности этот РЦ поможет международному ритейлеру эффективно организовать логистические потоки, что позволит еще более оперативно доставлять товар в гипермаркеты как Москвы, так и других городов России, а также обслуживать растущий объем заказов интернет-магазина.

МЛК «Белый Раст» — логистический проект, реализуемый группой компаний Saint Gothard Investments (SGI) в Московской области, общая площадь которого составляет 103,8 га. Будущая емкость проекта 400 тыс. кв. м, которые могут быть реализованы несколькими очередями под нужды клиентов. Проект МЛК «Белый Раст» всесторонне поддерживается Правительством Московской области и администрацией Дмитровского городского округа Московской области.