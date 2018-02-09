«Леруа Мерлен» представляет магазин готовых интерьерных решений

«Леруа Мерлен», крупнейшая сеть гипермаркетов товаров для ремонта и обустройства дома, представляет новый формат магазина — «Леруа Мерлен Квартира», открытие которого состоялось в Одинцово.

Первый магазин проекта «Леруа Мерлен Квартира» расположился в шаговой доступности от офиса продаж строящегося микрорайона. Представленные интерьеры специально адаптированы к планировкам квартир UP-квартала «Сколковский» площадью от 24 до 96 кв. м. При этом все проекты остаются предельно гибкими и могут быть использованы в любой другой квартире.

В 2018 году основным фокусом DIY-ритейлера стали эргономичные проекты с индивидуальным дизайном. Это нашло отражение в проекте «Леруа Мерлен Квартира». На площади всего 125 кв. м покупатели могут выбрать из 21 готового интерьерного решения и заказать комплексную отделку квартиры по фиксированной цене и с гарантией качества.

При заказе готового интерьера в «Леруа Мерлен Квартира» клиент получает в подарок дизайн-проект с учетом размеров помещений. Одновременно заказ готового решения от «Леруа Мерлен Квартира» решает проблемы поиска и выбора ремонтной бригады, расчетов, подбора, закупки, доставки отделочных материалов и аксессуаров для дома, экономя силы и время.

Приобретая готовый проект от «Леруа Мерлен Квартира», клиент может быть уверен, что выбранный им интерьер в оговоренный срок будет реализован в его жилье, без дополнительных расходов и поиска недостающих товаров, — все готовые решения сформированы с учетом ассортимента сети гипермаркетов.

Модульный принцип проекта предоставляет выбор из множества вариантов отделочных материалов, представленных в рамках готовых решений в павильоне «Леруа Мерлен Квартира» и в онлайн-каталоге «Леруа Мерлен». Готовые интерьеры созданы профессиональными дизайнерами в четырех разных стилях. Каждое решение может быть изменено по желанию клиента. Для этого в экспозиции представлены образцы обоев, напольных покрытий и других элементов декора.

В дополнение к образцам в проектной зоне павильона организован доступ к онлайн-каталогу «Леруа Мерлен», включающему более 35 тысяч наименований. Клиент может выбрать на сайте «Леруа Мерлен» любые товары и заказать их с доставкой на дом по тем же ценам, что в гипермаркете. Приобретение мелкогабаритного товара возможно с выдачей в павильоне «Леруа Мерлен Квартира» на следующий день.

В технологической зоне павильона покупатель может изучить интерьер «в разрезе», рассмотреть все «слои» отделки — от бетонной стяжки пола, труб и электрики до обоев.

«Сегодня мы дали зеленый свет абсолютно новому для России формату предложения товаров для декора и отделки. В концепцию заложен ряд очевидных преимуществ. Это доступ к ассортименту в 35 000 наименований, в 5 минутах от дома, без дополнительных наценок. Это прозрачность стоимости представленных стилистических решений, возможность оценить декоративные и эксплуатационные характеристики товаров и качество исполнения отделочных работ. Дизайн-проект и сборка заказа силами специалистов «Леруа Мерлен» уже включены в стоимость. В дополнение клиент получает возможность сэкономить на доставке и отделочных работах. Первый магазин нового формата открыт в партнерстве с ФСК «Лидер», в строящемся жилом комплексе, где после окончания строительства будет 7 100 новых квартир. Мы готовы к такому объему и будем помогать реализовывать проекты нашим соседям из микрорайона «Новая Трехгорка», — прокомментировал Александр Белухин, руководитель проекта «Леруа Мерлен Квартира».

«С появлением проекта „Леруа Мерлен Квартира“ на территории UP-квартала „Сколковский“ мы предлагаем клиенту полезные сервисы в дополнение к качественному жилью. Благодаря нашему партнерству каждый клиент может получить готовое решение, экономящее время и силы, и оптимизировать затраты на обустройство в новом доме», — прокомментировала Ольга Тумайкина, коммерческий директор ФСК «Лидер».

Открытие павильона на территории строящегося жилого комплекса в действующем микрорайоне увеличит доступность отделочных работ для жильцов, а также улучшит транспортную и экологическую ситуацию. Благодаря четко спланированной схеме доставки снизится трафик грузовых автомобилей и практически до нуля уменьшится количество поездок в гипермаркеты «Леруа Мерлен» на личном транспорте.