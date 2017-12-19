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«Леруа Мерлен» заключила партнерское соглашение с ФСК «Лидер»

ФСК «Лидер» и «Леруа Мерлен» сообщают о заключении партнерского соглашения, в рамках которого в UP-квартале «Сколковский» будет открыт первый в России магазин нового формата — «Леруа Мерлен Квартира».

Он разместится в отдельно стоящем павильоне на участке в 330 кв. м., где будут построены экспозиции дизайнерских проектов отделки квартир, адаптированных в соответствии с квартирографией UP-квартала «Сколковский». Площадь павильона составит 140 кв. м.

«Наша компания регулярно пробует новые форматы взаимодействия с покупателем. Открытие павильона прямо на территории комплекса снимает с жителей значительную часть проблем, связанных с отделкой, приобретением необходимых материалов и даже дизайном будущей квартиры, — говорит Павел Брызгалов, директор по стратегическому развитию ФСК „Лидер“. — Кроме того, наличие павильона рядом с ЖК, основная часть жителей которого делает или планирует делать ремонт, снимет нагрузку на дорожную ситуацию: по статистике, за период ремонта человек, в среднем, посещает строительный магазин не менее десяти раз. Учитывая количество квартир в UP-квартале „Сколковский“, открытие магазина позволит снизить трафик на 10 000 поездок в год».

Ассортимент проектов формировался исходя из потребностей будущих жителей: стилистические решения были выбраны на основе исследования аудитории покупателей «Сколковского».

«Наша миссия — сделать доступным для каждого ремонт и обустройство дома. Мы смотрим на понятие «доступность» максимально широко. Теперь это ещё и шаговая доступность. Мы постарались минимизировать для жителей уровень стресса от ремонта, дать прозрачную смету с понятными, низкими ценами; готовый, что немаловажно, бесплатный дизайн-проект, сократить до нуля количество поездок в магазин и максимально приблизить радость переезда в новое жильё, — рассказывает Александр Белухин, руководитель проекта со стороны «Леруа Мерлен».

Своих первых посетителей магазин примет уже в январе 2018 года.

Автор: Анна
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