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Леруа Мерлен запустил в России грузовички с настоящими кухнями

Крупнейшая в России сеть гипермаркетов товаров для ремонта и обустройства дома Леруа Мерлен провела оригинальную акцию в поддержку стратегических направлений развития бизнеса на 2018 год. Для демонстрации проектов готовых кухонь впервые в России были использованы нестандартные носители: на платформе грузовых автомобилей были закреплены прозрачные боксы с настоящими кухнями в настоящих интерьерах, разработанных в 4-х различных стилях.

Грузовички курсировали по Москве и первоначально маршруты движения ограничивались основными кольцевыми магистралями, включая ТТК, Садовое и Бульварное кольцо. Однако успешность размещения привела к решению расширить географию проекта за счет других регионов. Один из таких грузовиков с готовым решением для кухни даже отправился в путь до Тюмени и поучаствовал в открытии очередного гипермаркета «Леруа Мерлен» в этом городе.

Акция стала частью нестандартной мультиканальной рекламной кампании DIY-ритейлера в поддержку направлений «Кухни» и «Декор». «Ориентация на клиента требует изменения маркетинговых коммуникаций. Сегодня мы не можем говорить только о низких ценах, мы должны выстраивать эмоциональную связь с клиентами. Леруа Мерлен должен быть магазином, в котором клиент может почерпнуть идеи и вдохновение для позитивных перемен», — прокомментировала Наталья Косюг, руководитель направления маркетинговых коммуникаций Леруа Мерлен.

Леруа Мерлен меняет подход к коммуникации, фокусируясь на предоставлении клиентам готовых решений по всем категориям товаров сети. Нестандартная активация с размещением мебели на билбордах и грузовых автомобилях позволила бренду провести кампанию, резко контрастирующую с обычными форматами взаимодействия с целевой аудиторией в данных товарных категориях.

Автор: Анна
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