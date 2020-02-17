1 февраля сеть гипермаркетов товаров для дома и дачи «Леруа Мерлен» запустила проект «Управляемый Флот» для оптимизации логистики в Московском регионе и снижения влияния перевозок на окружающую среду. До конца 2020 года компания введет в эксплуатацию 19 грузовых автомобилей на экологичном газомоторном топливе (КПГ), которые обеспечат доставку 48 % от общего количества отгрузок в регионе.

По проекту «Управляемый Флот» значительная часть перевозок по Москве и Московской области будет осуществляться с помощью управляемого логистической службой «Леруа Мерлен» парка грузовых автомобилей, работающих на экологичном газомоторном топливе.

Цель проекта в комплексной оптимизации логистики «Леруа Мерлен» в регионе. На магазины сети в Москве и Московской области приходится 30 % объема от всех доставок из двух распределительных центров компании на юго-востоке и северо-западе МО. Использование управляемого флота грузовых автомобилей повысит эффективность перевозок между РЦ и гипермаркетами, улучшит качество обслуживания магазинов, снизит расходы на перевозки и влияние логистики «Леруа Мерлен» на экологию.

Проект инициирован и разработан в российской компании «Леруа Мерлен Восток». Рассмотрев возможные сценарии реализации, компания приняла решение не приобретать транспорт в собственность «Леруа Мерлен» и взять автомобили с экипажем в аренду. В проведенном тендере победила транспортная компания «Трак-Легион», входящая в тройку лидеров по качеству услуг среди 42 логистических партнеров «Леруа Мерлен». В дополнение к аренде грузовых автомобилей, партнер предоставит «Леруа Мерлен» свою инфраструктуру, услуги ремонтной базы и команду опытных водителей.

«Управляемый Флот» позволит максимально эффективно использовать и планировать транспорт, в том числе за счет минимизации порожнего пробега грузовиков, — прокомментировал Роман Адонин, руководитель проекта по управлению транспортом «Леруа Мерлен Восток». — Важным аспектом стала возможность привлечения одного пула водителей под проект, что также способствует повышению качества нашего сервиса для магазинов«.

«Кроме повышения качества доставки и обслуживания, экономической эффективности и дополнительной рекламы „Леруа Мерлен“, одним из главных преимуществ проекта является экологичность. За счет управляемого флота, который работает на газомоторном топливе, мы вносим вклад в сокращение загрязняющих выбросов в атмосферу», — подчеркнул Игорь Алюшин, директор по логистическим операциям и транспортной логистике.

При заключении договора на аренду грузовиков для определения количества и типа транспортных средств, необходимых для достижения целевых показателей по эффективности и качеству, был использован современный метод имитационного ИТ-моделирования. Данные по объему отгрузок, транзитным срокам, тайм-слотам в магазинах и на РЦ за определенный срок были обработаны с помощью аналитической программы, предложившей несколько сценариев с указанием лучшего. Выводы программы подтвердили результаты операционного теста 1 грузового автомобиля в течение месяца.

Главная особенность грузовиков «Управляемого Флота» — это их двигатели, работающие на компримированном природном газе (использующие только газомоторное топливо). Эксплуатация грузовых автомобилей на метане значительно сокращает количество загрязняющих выбросов в атмосферу в сравнении с автомобилями, оснащенными дизельными двигателями, соответствующими стандартам Евро-5 и Евро-6. Дополнительное преимущество новых грузовиков в оснащении полуприцепами с полной растентовкой, позволяющей перевозить негабаритные и сезонные (вагонку, пихты) товары и более оперативно осуществлять погрузку и разгрузку. Все части тента новых автомобилей брендированы в фирменном стиле «Леруа Мерлен», отдельный акцент сделан на экологию и производство товаров в России.

Первые 4 грузовых автомобиля с двигателями на метане вышли в рейс 1 февраля 2020 года. По согласованному с партнером графику до конца 2020 года «Леруа Мерлен» введет в эксплуатацию все 19 транспортных средств.