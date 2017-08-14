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Летняя серия вебинаров Terrasoft. «Битва за конверсию: синергия маркетинга, продаж и сервиса»

В преддверии нового бизнес-сезона Terrasoft совместно с Berner & Stafford запускают серию вебинаров о том, как повысить конверсию на каждом этапе Customer Journey благодаря объединению всех процессов работы с клиентами: от привлечения и взращивания, до продаж и обслуживания.

Расписание вебинаров:

16 августа. Умный маркетинг: персонализированный подход в работе с клиентами

  • Влияние качества клиентских данных на эффективность коммуникаций.
  • Современные инструменты гибкой сегментации, сбора информации о клиентах и скоринга.
  • Точки взаимодействия и правильный контент для каждого этапа путешествия клиента. Основные правила триггерных кампаний.

23 августа. Большие продажи: построение эффективной системы продаж

  • Построение процессов продаж и правильное распределение ресурсов.
  • Работа с гибкими и меняющимися процессами, применение подходов Case Management в отделе продаж.
  • Улучшение процессов продаж с помощью воронки продаж и универсальные KPI для оценки результатов.

28 августа. Комплексный сервис: от первой покупки до адвоката бренда

  • Ключевые бизнес-процессы в управлении клиентским сервисом. Значение системной работы с обращениями всех типов.
  • Сustomer experience: почему важно обучать и вовлекать клиентов и как научиться предвосхищать их ожидания.
  • Как сделать омниканальность вашим конкурентным преимуществом.

Спикеры:

  • Вадим Дозорцев, признанный эксперт и спикер в области Customer Journey, Berner&Stafford.
  • Евгений Лемеш, директор департамента технических евангелистов Terrasoft.
  • Алена Попова, руководитель отдела продаж Terrasoft.

Время проведения вебинаров — с 11:00 до 12:00 (по московскому времени).

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Автор: Анна
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