Летняя серия вебинаров Terrasoft. «Битва за конверсию: синергия маркетинга, продаж и сервиса»
В преддверии нового бизнес-сезона Terrasoft совместно с Berner & Stafford запускают серию вебинаров о том, как повысить конверсию на каждом этапе Customer Journey благодаря объединению всех процессов работы с клиентами: от привлечения и взращивания, до продаж и обслуживания.
Расписание вебинаров:
16 августа. Умный маркетинг: персонализированный подход в работе с клиентами
- Влияние качества клиентских данных на эффективность коммуникаций.
- Современные инструменты гибкой сегментации, сбора информации о клиентах и скоринга.
- Точки взаимодействия и правильный контент для каждого этапа путешествия клиента. Основные правила триггерных кампаний.
23 августа. Большие продажи: построение эффективной системы продаж
- Построение процессов продаж и правильное распределение ресурсов.
- Работа с гибкими и меняющимися процессами, применение подходов Case Management в отделе продаж.
- Улучшение процессов продаж с помощью воронки продаж и универсальные KPI для оценки результатов.
28 августа. Комплексный сервис: от первой покупки до адвоката бренда
- Ключевые бизнес-процессы в управлении клиентским сервисом. Значение системной работы с обращениями всех типов.
- Сustomer experience: почему важно обучать и вовлекать клиентов и как научиться предвосхищать их ожидания.
- Как сделать омниканальность вашим конкурентным преимуществом.
Спикеры:
- Вадим Дозорцев, признанный эксперт и спикер в области Customer Journey, Berner&Stafford.
- Евгений Лемеш, директор департамента технических евангелистов Terrasoft.
- Алена Попова, руководитель отдела продаж Terrasoft.
Время проведения вебинаров — с 11:00 до 12:00 (по московскому времени).
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