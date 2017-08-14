Летняя серия вебинаров Terrasoft. «Битва за конверсию: синергия маркетинга, продаж и сервиса»

В преддверии нового бизнес-сезона Terrasoft совместно с Berner & Stafford запускают серию вебинаров о том, как повысить конверсию на каждом этапе Customer Journey благодаря объединению всех процессов работы с клиентами: от привлечения и взращивания, до продаж и обслуживания.

Расписание вебинаров:

16 августа. Умный маркетинг: персонализированный подход в работе с клиентами

Влияние качества клиентских данных на эффективность коммуникаций.

Современные инструменты гибкой сегментации, сбора информации о клиентах и скоринга.

Точки взаимодействия и правильный контент для каждого этапа путешествия клиента. Основные правила триггерных кампаний.

23 августа. Большие продажи: построение эффективной системы продаж

Построение процессов продаж и правильное распределение ресурсов.

Работа с гибкими и меняющимися процессами, применение подходов Case Management в отделе продаж.

Улучшение процессов продаж с помощью воронки продаж и универсальные KPI для оценки результатов.

28 августа. Комплексный сервис: от первой покупки до адвоката бренда

Ключевые бизнес-процессы в управлении клиентским сервисом. Значение системной работы с обращениями всех типов.

Сustomer experience: почему важно обучать и вовлекать клиентов и как научиться предвосхищать их ожидания.

Как сделать омниканальность вашим конкурентным преимуществом.

Спикеры:

Вадим Дозорцев, признанный эксперт и спикер в области Customer Journey, Berner&Stafford.

Евгений Лемеш, директор департамента технических евангелистов Terrasoft.

Алена Попова, руководитель отдела продаж Terrasoft.

Время проведения вебинаров — с 11:00 до 12:00 (по московскому времени).

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