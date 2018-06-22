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Лев Яшин, Роналдо и Telstar – на фоне Чемпионата мира россияне вовсю продают и покупают мячи

Чемпионат мира по футболу объединил миллионы россиян и стал драйвером роста интереса к различным тематическим товарам: сувенирам, спортивной форме, флагам. Наибольшую популярность у болельщиков завоевал футбольный мяч — главный атрибут этого вида спорта. Аналитики Avito изучили, насколько востребованы мячи в России, и за сколько их можно купить.

По данным Avito, в период с февраля по май 2018 года число объявлений о продаже мячей увеличилось на 35,5%, а спрос(1) стал выше на 27,9%. Рост интереса покупателей к футбольным мячам весной и летом объясняется как сезонным фактором, так и проведением Чемпионата мира в России. Интерес россиян к мундиалю привел к увеличению количества объявлений о продаже футбольных мячей на Avito, а также росту спроса со стороны покупателей.

В июне рост интереса к футбольным мячам продолжил увеличиваться: ко дню открытия Чемпионата число запросов контактов по объявлениям о продаже футбольных мячей выросло на 44,8% по сравнению со средним числом аналогичных запросов в феврале на 25,4% по сравнению с этим значением в мае.

Победа сборной России над соперниками из Саудовской Аравии 14 июня укрепила этот тренд: за 5 дней после матча интерес болельщиков вырос еще на 5% по сравнению с днем игры.

Средняя стоимость футбольного мяча в период с февраля по май выросла на 43,3% — с 3 492 рублей в феврале до 5 004 рублей в мае. В июне цена сохранилась практически на том же уровне (-1,4%).

Кроме обычных мячей на Avito продают также эксклюзивные экземпляры: например, с автографом легендарного советского футболиста Льва Яшина и других членов сборной команды СССР 1966 года или с автографами футболистов сборной России этого года. Другое предложение — мяч, на котором перед открытием церемонии жеребьевки Чемпионата мира 2018 года подписался легендарный бразильский нападающий Роналдо. В Москве предлагается к продаже оригинальный мяч, предназначенный для игр на Чемпионате мира этого года.

Высокий интерес к футбольным мячам неудивителен: согласно майскому опросу Avito, треть россиян были бы не против видеть сына в форме сборной страны.

(1) По данным Avito. Под термином «спрос» следует понимать запрошенные контакты, или число переходов по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты»

Автор: Анна
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