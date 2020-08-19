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LG Electronics вышел на маркетплейс OZON

LG Electronics, один из мировых лидеров по разработке и внедрению новых технологий и решений для домашнего комфорта, начинает продажи на маркетплейсе Ozon.

LG открывает продажи электроники и бытовой техники через маркетплейс Ozon. На отдельной витрине компании представлено порядка 400 наименований: холодильники, стиральные и сушильные машины, пылесосы, встраиваемая и отдельно стоящая бытовая техника для кухни, мониторы, телевизоры, музыкальные центры, акустические системы, домашние кинотеатры, системы ухода за одеждой при помощи пара.

Выбор техники, оформление и оплату заказов потребители смогут осуществить на Ozon, при этом им будут доступны все преимущества крупнейшей мультикатегорийной интернет-площадки: высокий уровень сервиса, доставка в более чем 13 000 населенных пунктов в стране, а также привилегии подписки Ozon Premium. Цены на товары будут полностью соответствовать собственным предложениям бренда на официальном сайте.

LG Electronics работает c Ozon, используя собственный логистический комплекс, и после получения заказа от клиентов через платформу Ozon отправляет товары в сортировочные центры компании для их консолидации с заказами и последующей отправки клиентам.

LG уже больше 60 лет обеспечивает потребителей новинками бытовой техники и электроники в новом формате, — от передовых OLED и NanoCell телевизоров, стиральных и сушильных машин, холодильников c передовыми технологиями DoorCooling+ и InstaView Door-in-Door, встраиваемой техники для кухни LG Studio и микроволновых печей LG NeoChef, беспроводных пылесосов LG CordZero, кондиционеров и климатических комплексов, аудио систем, мониторов до ультра премиального бренда LG SIGNATURE и экосистемы умного дома LG ThinQ, которая использует технологию искусственного интеллекта.

Президент LG Electronics в России и странах СНГ, г-н Иль Хван Ли отметил: «Новый магазин LG на площадке Ozon — это не только торговое пространство, но и новая аудитория россиян, давно знающих и поддерживающих наше отношение к качеству производимых товаров. Мы высоко ценим признание покупателей и рады, что теперь стали еще ближе. Все самое новое, что создается нашими специалистами теперь — на расстоянии одного клика. Нам видится большое будущее в этом партнерстве, ведь история бренда неотделима и едина с историей развития российского общества.»

«Формат маркетплейса подходит не только малому и среднему бизнесу, но и крупным брендам, даже тем, кто имеет свой онлайн-канал — в случае с Ozon они могут расширять географию своих продаж по всей стране без ограничений и пользоваться вниманием аудитории из 40 млн клиентов. Сотрудничество с таким брендом, как LG Electronics, позволяет нам расширить ассортимент и предоставить еще бОльший выбор товаров нашим пользователям, многие из которых привыкли делать на Ozon разнообразные покупки на одной площадке», —­­ говорит директор по развитию бизнеса в Ozon Сергей Паньков.

Автор: Анна
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