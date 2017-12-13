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LG запускает в России свой официальный онлайн-магазин

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LG
LG
Электроника

LG Electronics (LG) запускает в России свой официальный онлайн-магазин rushop.lg.com. Первоначально товары смогут заказать жители Москвы и Московской области, впоследствии планируется расширение географии.

На данный момент ассортимент онлайн-магазина LG в России насчитывает около 130 премиум моделей из всех продуктовых категорий, а также большой каталог аксессуаров для техники LG. На все товары стоимостью более 5000 рублей действует бесплатная доставка по Москве и Московской области на фирменных брендированных автомобилях LG, кроме того, имеется пункт самовывоза. В перспективе ожидается доставка в крупнейшие города России: Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Краснодар.

Для удобства покупателей предусмотрены различные способы оплаты: банковской картой на сайте (поддерживаются все основные платежные системы), банковской картой при получении, наличными при получении, с помощью квитанции в банке, безналичная оплата от юридического лица. Кроме того, в планах на следующий год запуск программы лояльности для покупателей официального интернет-магазина LG.

«Открытие официального интернет-магазина LG является новым этапом в развитии компании в России, которая работает здесь более 25 лет. Заказывая технику в официальном интернет-магазине, клиенты не только значительно экономят время, но и получают качественную продукцию от производителя», — комментирует Иль Хван Ли, Президент LG Electronics в России и странах СНГ.

Компании и сервисы: LG
Автор: Анна
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