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Личные данные россиян снова попали в поиск «Яндекс»

В поисковой выдаче «Яндекса» оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Об этом сообщил «Коммерсантъ FM».

Утечку обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. Он выявил, что с помощью «Яндекса» можно получить персональную информацию граждан с сайтов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.

Поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены при помощи специального файла, пояснили «Ъ» в «Яндексе». О том, чтобы содержимое тех или иных страниц не попало в поисковые системы, должен позаботиться владелец сайта или вебмастер.

«Владельцы сайтов просто не понимают сам процесс индексирования и поэтому неправильно расставляют эти файлики robots.txt, которые должны лежать в определенных директориях. Владельцы сайтов, естественно, не могут правильно их настроить, чтобы ненужные конфиденциальные файлы не регистрировались в этих поисковых машинах», — пояснил специалист отдела технического сопровождения продуктов ESET Russia Борис Соболев.

В Сбербанке заявили, что в утечке нет данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам. И пообещали проверить данную ситуацию.

Автор: Анна
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