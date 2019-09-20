Лидеры российского онлайн и офлайн-ритейла выступят на открывающей сессии New Retail Forum. Почта России

Топ-менеджеры Wildberries, ГК «М.Видео—Эльдорадо» и «Ситилинка» ответят на вопросы аудитории и расскажут о том, благодаря каким моделям им удалось стать ведущими игроками рынка.

На минувшей неделе была утверждена основная программа New Retail Forum. Почта России. Несмотря на это, организаторы форума — международное агентство East-West Digital News и В2В портал New Retail — продолжают наполнять программу, приглашая к диалогу с российской бизнес-аудиторией ведущих спикеров и практиков отечественного рынка.

Накануне участие в форуме подтвердили основатель и Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, Генеральный директор «Ситилинк» Михаил Славинский и Главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо», Член Правления ПАО «М.Видео» Энрике Фернандес.





Встреча с руководителями лидеров российского рынка состоится 14 ноября в рамках открывающей сессии «Трансформация рынка розничной торговли, портрет нового покупателя».

Разговор с крупнейшими экспертами пройдет в формате блиц-интервью, в ходе которого они расскажут о том, какие бизнес-модели и новые структурные элементы позволяют компаниям расти на фоне стагнирующей экономики и снижения покупательской способности, как меняется потребительское поведение и какие новые подходы к ведению бизнеса уже подтвердили свою эффективность, какие бизнес-процессы приобретают решающее значение и какое место в новой эко-системе занимает цифровизация.

Wildberries — лидер российского рынка онлайн-коммерции. В первом полугодии 2019 года каждая третья интернет-покупка в России была совершена именно здесь. Всего, по данным Data Insight, с января по июнь 2019 года число заказов на Wildberries превысило 61 миллион, и это рекордный для платформы результат, превысивший в два раза объем обработанных заказов годом ранее.

Оборот площадки за полгода вырос на 79%, до 85 млрд руб. Компания ожидает, что в концу 2019 года он превысит 200 млрд рублей. Такой рост в компании связывают, прежде всего, с расширением ассортимента и ростом сети ПВЗ. Сеть собственных пунктов выдачи заказов уже достигла 5000.

ГК «М.Видео — Эльдорадо» — крупнейшая российская розничная компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо», а также маркетплейс goods.ru. Совокупный годовой оборот компаний превышает 420 млрд рублей с НДС. По состоянию на 30 июня 2019 года, Группа объединяет 490 магазинов под брендом «М.Видео», 478 магазинов под брендом «Эльдорадо» и 9 магазинов «m_mobile» в более чем 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы составляет 1 421 тыс. м кв., общая площадь — 1 900 тыс. м кв.

Благодаря сделкам M&A и органическому развитию, группа вошла в десятку крупнейших публичных ритейлеров в своем сегменте в мире с выручкой $5.6 млрд.

Электронный дискаунтер «Ситилинк» — один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники. Общая выручка компании по итогам 2018 года увеличилась на 29%, составив 77,4 млрд рублей (с учетом НДС). Онлайн-продажи выросли на 30%, достигнув отметки в 73,2 млрд рублей. Компания усиливает работу по всем товарным направлениям за счет ввода новых брендов, быстрого реагирования на выход актуальных моделей, эффективной ценовой политики, интенсивной стратегии проведения федеральных и региональных промоакций, в том числе, организованных совместно с производителями.

New Retail Forum. Почта России пройдет 14-15 ноября в Технопарке «Сколково». Регистрация на New Retail Forum 2019 продолжается!

Для брендов, ритейлеров и интернет-магазинов посещение NRF бесплатное. Количество выставочных стендов ограничено — спешите занять место на новой площадке, объединяющей ведущих игроков российского рынка.