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Лидеры роста онлайн-продаж первого полугодия 2021 года

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи товаров и услуг в первом полугодии 2021 года и выяснили, какие отрасли показали максимальный рост в этот период.

Так, по данным CloudPayments в первом полугодии 2021 года максимальный рост оборота в онлайне показала туристическая отрасль, рост оборота в которой составил 242%. Рост онлайн-продаж в этой отрасли обусловлен сразу несколькими факторами: снятие большинства ограничений, пришедшееся на разгар туристического сезона в России, вкупе с закрытием границ спровоцировали резкий рост внутреннего туризма.

На втором месте по росту онлайн-оборота в первом полугодии 2021 года оказался каршеринг — рост оборота составил 173%. Рост услуг каршеринга обусловлен как активным внутренним туризмом, так и в целом мерами предохранения от возможного заражения, в связи с чем люди предпочитают аренду автомобилей общественному транспорту.

На третьем месте — онлайн-продажи садовых принадлежностей, оборот в этой отрасли вырос на 58%: разгар дачного сезона приходится как раз на первое полугодие.

Четвертое место по росту оборота онлайн продаж в первом полугодии 2021 года заняли продукты питания и сопутствующие товары — рост оборота составил 26%.

Люди оценили удобство такого способа покупок и предпочитают заказывать все необходимое с доставкой вместо того, чтобы посещать офлайн-магазины.

Наконец, на пятом месте оказалось онлайн-образование, онлайн-оборот в этой категории вырос на 11%: такой способ получения новых знаний и повышения квалификации хорошо себя зарекомендовал еще начиная с первой волны коронакризиса.

«Если в прошлом году мы видели активную трансформацию и переход бизнеса в онлайн, то в этом году бизнес изначально зарождается в онлайне, — рассказывает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. — Мы ждем усиления этой тенденции в связи с новыми ограничениями». За прошедший год количество компаний, принимающих онлайн-платежи через CloudPayments выросло на 30%. Если говорить про регионы, то наибольшая активность наблюдается в городах-миллионниках, крупных индустриальных центрах, курортном кластере.

В CloudPayments подчеркивают, что интерес к онлайн-платежам продолжает расти.

«Мы видим, что доля безналичных платежей в России с каждым годом только растет, — подчеркивает Спиридонов. — Так, по итогам 2020 года она составила 70%, что на 6% превышает показатель 2019 года. Мы, в свою очередь, прогнозируем что в 2021 году она снова вырастет и составит 75%. Оценить доступность онлайн-платежей в регионах можно, пожалуй, через призму популярности платежей банковскими картами. В лидерах — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Екатеринбург, Казань, Новосибирск. Регионов с низкой доступностью сегодня практически не остается».

Автор: Анна
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