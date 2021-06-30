Лидеры роста онлайн-продаж первого полугодия 2021 года

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи товаров и услуг в первом полугодии 2021 года и выяснили, какие отрасли показали максимальный рост в этот период.

Так, по данным CloudPayments в первом полугодии 2021 года максимальный рост оборота в онлайне показала туристическая отрасль, рост оборота в которой составил 242%. Рост онлайн-продаж в этой отрасли обусловлен сразу несколькими факторами: снятие большинства ограничений, пришедшееся на разгар туристического сезона в России, вкупе с закрытием границ спровоцировали резкий рост внутреннего туризма.

На втором месте по росту онлайн-оборота в первом полугодии 2021 года оказался каршеринг — рост оборота составил 173%. Рост услуг каршеринга обусловлен как активным внутренним туризмом, так и в целом мерами предохранения от возможного заражения, в связи с чем люди предпочитают аренду автомобилей общественному транспорту.

На третьем месте — онлайн-продажи садовых принадлежностей, оборот в этой отрасли вырос на 58%: разгар дачного сезона приходится как раз на первое полугодие.

Четвертое место по росту оборота онлайн продаж в первом полугодии 2021 года заняли продукты питания и сопутствующие товары — рост оборота составил 26%.

Люди оценили удобство такого способа покупок и предпочитают заказывать все необходимое с доставкой вместо того, чтобы посещать офлайн-магазины.

Наконец, на пятом месте оказалось онлайн-образование, онлайн-оборот в этой категории вырос на 11%: такой способ получения новых знаний и повышения квалификации хорошо себя зарекомендовал еще начиная с первой волны коронакризиса.

«Если в прошлом году мы видели активную трансформацию и переход бизнеса в онлайн, то в этом году бизнес изначально зарождается в онлайне, — рассказывает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. — Мы ждем усиления этой тенденции в связи с новыми ограничениями». За прошедший год количество компаний, принимающих онлайн-платежи через CloudPayments выросло на 30%. Если говорить про регионы, то наибольшая активность наблюдается в городах-миллионниках, крупных индустриальных центрах, курортном кластере.

В CloudPayments подчеркивают, что интерес к онлайн-платежам продолжает расти.