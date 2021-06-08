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Lightspeed покупает конструктор интернет-магазинов Ecwid за 500 миллионов долларов

Разработчик облачных решений для бизнеса Lightspeed приобрёл у Руслана Фазлыева конструктор интернет-магазинов Ecwid. Об этом сообщается в пресс-релизе компании на ее официальном сайте. Сумма сделки составила порядка 500 миллионов долларов.

Предполагается, что 175 миллионов долларов будет выплачено наличными и еще 325 миллионов — акциями Lightspeed. Обе стороны намерены завершить сделку до конца этого года. На данный момент компаниям необходимо получить разрешение банков. 

«Различие между онлайн и обычной розничной торговлей исчезло. Lightspeed и Ecwid, две лучшие в своем классе платформы, объединятся, чтобы по-настоящему расширить возможности бизнеса. Устраняя барьеры, с которыми сталкиваются продавцы при продаже в Интернете, мы только быстрее достигнем нашего общего видения демократизации розничной торговли для независимых предприятий во всем мире и обогащения сообществ, которые они обслуживают», — сказал в своем заявлении генеральный директор Ecwid Руслан Фазлыев.

«Объединив усилия с Ecwid и NuOrder, Lightspeed становится общей нитью, объединяющей продавцов, поставщиков и потребителей, преобразование, которое, как мы считаем, позволит инновационным розничным торговцам адаптироваться к новому миру торговли», — сказал Дакс Дасилва, основатель и генеральный директор Lightspeed заявление. «По мере восстановления экономики и ускорения создания бизнеса мы надеемся воодушевить предпринимателей инструментами, необходимыми для упрощения их операций и масштабирования их амбиций».

Lightspeed является публичной компанией, ее рыночная капитализация составляет около 9,4 миллиарда долларов. В течение последних нескольких месяцев компания активно приобретала новые продукты, задача заключалась в создании комплекса услуг, выходящий за рамки базового программного обеспечения для точек продаж, которое будет помогать потребителям и продавцам.

Автор: Анна
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