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Lipton Fit Cart: тележка, которая считает сожжённые в погоне за продуктами калории

Чайный бренд Lipton совместно с рекламным агентством Wunderman запустили кампанию Lipton Fit Cart, в рамках которой супермаркеты оснащаются специальными тележками, стимулирующими покупателей выбирать более полезные для здоровья продукты. Первые такие тележки уже можно найти в некоторых магазинах Дубая (ОАЭ), массовое производство Fit Cart намечено на начало этого года.

По своей сути, Fit Cart мало чем отличается от обычной продуктовой тележки, которую можно найти практически в любом супермаркете. Её отличие заключается только во встроенном в ручку фитнес-трекере, который и превращает Fit Cart в «спортзал на колёсах». Тележка умеет считать

  • шаги,
  • пройденное расстояние,
  • время в пути,
  • сожжённые калории.

В дальнейшем, Lipton и Wunderman планируют разработать приложение, которое будет работать как в связке с Fit Cart, так и независимо от тележки.

Популяризация Fit Cart – задача, которую её создатели решают с помощью этого весёлого ролика:

 

Автор: Vyacheslav Vityuk
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