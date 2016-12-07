Lipton Fit Cart: тележка, которая считает сожжённые в погоне за продуктами калории
Чайный бренд Lipton совместно с рекламным агентством Wunderman запустили кампанию Lipton Fit Cart, в рамках которой супермаркеты оснащаются специальными тележками, стимулирующими покупателей выбирать более полезные для здоровья продукты. Первые такие тележки уже можно найти в некоторых магазинах Дубая (ОАЭ), массовое производство Fit Cart намечено на начало этого года.
По своей сути, Fit Cart мало чем отличается от обычной продуктовой тележки, которую можно найти практически в любом супермаркете. Её отличие заключается только во встроенном в ручку фитнес-трекере, который и превращает Fit Cart в «спортзал на колёсах». Тележка умеет считать
- шаги,
- пройденное расстояние,
- время в пути,
- сожжённые калории.
В дальнейшем, Lipton и Wunderman планируют разработать приложение, которое будет работать как в связке с Fit Cart, так и независимо от тележки.
Популяризация Fit Cart – задача, которую её создатели решают с помощью этого весёлого ролика: