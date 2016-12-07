Чайный бренд Lipton совместно с рекламным агентством Wunderman запустили кампанию Lipton Fit Cart, в рамках которой супермаркеты оснащаются специальными тележками, стимулирующими покупателей выбирать более полезные для здоровья продукты. Первые такие тележки уже можно найти в некоторых магазинах Дубая (ОАЭ), массовое производство Fit Cart намечено на начало этого года.

По своей сути, Fit Cart мало чем отличается от обычной продуктовой тележки, которую можно найти практически в любом супермаркете. Её отличие заключается только во встроенном в ручку фитнес-трекере, который и превращает Fit Cart в «спортзал на колёсах». Тележка умеет считать

шаги,

пройденное расстояние,

время в пути,

сожжённые калории.

В дальнейшем, Lipton и Wunderman планируют разработать приложение, которое будет работать как в связке с Fit Cart, так и независимо от тележки.

Популяризация Fit Cart – задача, которую её создатели решают с помощью этого весёлого ролика: