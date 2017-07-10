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Право и налоги RSS

Лишнего не собирай: Роспотребнадзор готовит штрафы за безосновательный сбор личных данных

Роспотребнадзор готовит поправки в закон, которые подразумевают штрафы для юридических лиц, собирающих слишком обширный список персональных данных.

Так, чиновники ведомства полагают, что, например, паспортные данные правомерно требовать только для оформления билетов на воздушный и железнодорожный транспорт. Проблема была замечена Роскомнадзором ещё в прошлом году. В докладе ведомства, подводящем итоги прошлого года, фигурирует следующий пассаж:

«В отношении такого вида массового проявления недобросовестности, как понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), будет введен прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение».

Соответствующие поправки должны быть подготовлены к концу этого года. Поручение разобраться в этом вопросе дал президент России на одном из Госсоветов. Возможно, только ограничением разрешённых случаев сбора паспортных данных дело не ограничится.

Автор: Vyacheslav Vityuk
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