Роспотребнадзор готовит поправки в закон, которые подразумевают штрафы для юридических лиц, собирающих слишком обширный список персональных данных.

Так, чиновники ведомства полагают, что, например, паспортные данные правомерно требовать только для оформления билетов на воздушный и железнодорожный транспорт. Проблема была замечена Роскомнадзором ещё в прошлом году. В докладе ведомства, подводящем итоги прошлого года, фигурирует следующий пассаж:

«В отношении такого вида массового проявления недобросовестности, как понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), будет введен прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение».

Соответствующие поправки должны быть подготовлены к концу этого года. Поручение разобраться в этом вопросе дал президент России на одном из Госсоветов. Возможно, только ограничением разрешённых случаев сбора паспортных данных дело не ограничится.