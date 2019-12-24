Litnet начал сдавать электронные книги напрокат

Litnet запускает новую модель дистрибуции: сервис начал сдавать электронные книги напрокат. Модель будет распространяться на книги в сегменте самиздата, в ее рамках доступ к книге на пять суток будет продаваться за полцены, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сооснователя сервиса Сергея Грушко.

Услуга уже тестировалась в течение года, прокат книг приносит 10% от продаж всех завершенных книг на Litnet. Сервис также продает незавершенные книги по подписке. В перспективе издательство рассчитывает использовать модель проката книг не только в сегменте самиздата и ведет переговоры с несколькими российскими издательствами. Продажи от издателей уже стартовали в испаноязычной версии Litnet.

Такую модель в 2020 году начнут использовать другие книжные сервисы и она станет одним из драйверов рынка самиздата, который, по оценке компании, достигнет 1 млрд руб. по итогам 2019 года.

Bookmate два месяца назад запустила на рынке Нидерландов сервис Everybook, который позволяет арендовать или покупать электронные книги. У «Литреса» похожая модель существует в рамках проекта «Литрес: Библиотека» с 2012 года. В его рамках читатели государственных публичных библиотек могут купить на «Литресе» книгу в фонд библиотеки и получить к ней доступ на 14 дней. В «Литресе» считают, что среди новых моделей продаж электронных книг подписка перспективнее аренды.