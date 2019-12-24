+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Litnet начал сдавать электронные книги напрокат

Litnet запускает новую модель дистрибуции: сервис начал сдавать электронные книги напрокат. Модель будет распространяться на книги в сегменте самиздата, в ее рамках доступ к книге на пять суток будет продаваться за полцены, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сооснователя сервиса Сергея Грушко.

Услуга уже тестировалась в течение года, прокат книг приносит 10% от продаж всех завершенных книг на Litnet. Сервис также продает незавершенные книги по подписке. В перспективе издательство рассчитывает использовать модель проката книг не только в сегменте самиздата и ведет переговоры с несколькими российскими издательствами. Продажи от издателей уже стартовали в испаноязычной версии Litnet.

Такую модель в 2020 году начнут использовать другие книжные сервисы и она станет одним из драйверов рынка самиздата, который, по оценке компании, достигнет 1 млрд руб. по итогам 2019 года.

Bookmate два месяца назад запустила на рынке Нидерландов сервис Everybook, который позволяет арендовать или покупать электронные книги. У «Литреса» похожая модель существует в рамках проекта «Литрес: Библиотека» с 2012 года. В его рамках читатели государственных публичных библиотек могут купить на «Литресе» книгу в фонд библиотеки и получить к ней доступ на 14 дней. В «Литресе» считают, что среди новых моделей продаж электронных книг подписка перспективнее аренды.

«С одной стороны, прокат делает книгу дешевле, с другой — есть вероятность, что временные ограничения, которые удачно работают в сегменте кино, могут оказаться неподходящими для книг. Ведь не каждую книгу можно прочитать в течение пяти дней, и тогда доступ нужно продлевать, доплачивая».

Олег Новиков президент издательской группы «Эксмо-АСТ»

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

24 декабря / Комментарии
IT X5 получил патент на систему, ускоряющую кассовые операции

IT X5 получил патент на систему, ускоряющую кассовые операции

X5 Retail Group получила патент на изобретение автоматической системы анализа задержек на кассовых аппаратах. Решение разработано командой IT X5 и позволяет ускорить операции, сократить очереди и экономить сотни миллионов рублей на оптимизации IT-процессов в магазинах сетей Х5.

далее →

23 декабря / Комментарии
Ильич покидает пост креативного директора «Связного»

Ильич покидает пост креативного директора «Связного»

Илья «Ильич» Прусикин покидает пост креативного директора компании «Связной» после трех месяцев испытательного срока. Лидер группы Little Big был назначен креативным директором ритейлера «Связной» в августе 2019 года.

далее →

23 декабря / Комментарии
«Магнит» открыл в Казани первый инновационный магазин «у дома»

«Магнит» открыл в Казани первый инновационный магазин «у дома»

«Магнит» открыл первый инновационный магазин формата «у дома». Он оснащен решениями, которые ранее ритейлерами применялись в основном в больших форматах, в частности, видеоаналитикой и кассами самообслуживания.

далее →

20 декабря / Комментарии
Топ-10 самых популярных брендов товаров повседневного спроса в России

Топ-10 самых популярных брендов товаров повседневного спроса в России

На фоне снижения популярности собственных марок розничных сетей бренды производителей наращивают долю на рынке товаров повседневного спроса (FMCG): на 50 крупнейших уже приходится почти 30% всех продаж. Большую часть, несмотря на ограничения в рекламе, заняли табачные и алкогольные марки.

далее →

19 декабря / Комментарии
X5 Retail Group представила новогоднюю аналитику

X5 Retail Group представила новогоднюю аналитику

Аналитики Big Data X5 Retail Group выяснили, какие продукты обычно пользуются наибольшим спросом у покупателей в магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в преддверии Нового года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!