«ЛитРес» назвала самые популярные электронные и аудиокниги 2020 года в России

Группа компаний «ЛитРес» проанализировала интерес россиян к электронным и аудиокнигам, определив произведения, которые в 2020 году пользовались наибольшей популярностью в сервисах ЛитРес и MyBook, а также среди онлайн-читателей российских библиотек.

Лидерами рейтинга стали: «Расширить сознание легально» независимого автора Владислава Гайдукевича (ЛитРес), «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона (MyBook) и «Зулейха открывает глаза» (ЛитРес: Библиотека). Среди авторов по общему количеству проданных книг и прочтениям во всех сервисах лидируют Борис Акунин, Марина Суржевская и Андрей Курпатов. В сервисе ЛитРес так же, как и в прошлом году, художественная литература популярнее нон-фикшн (63% против 37%), а спрос на аудиокниги по сравнению с прошлым годом вырос на 35%.

В ЛитРес, крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ, в 2020 году № 1 по количеству проданных экземпляров стала тридцатистраничная книга независимого автора Владислава Гайдукевича «Расширить сознание легально». Ее купили более 40 000 раз. Интересно, что в топе продаж в целом лидирует нон-фикшн литература, однако от общего количества проданных книг она составляет только 37%, как и в 2019 году.

На втором месте — аудиокнига «Подсознание может всё!» Джона Кехо, которая в прошлом году возглавила топ ЛитРес. Тройку замыкает детектив Александры Марининой «Безупречная репутация». На четвертом месте — Виктор Пелевин и «Непобедимое солнце», премьера которого состоялась на ЛитРес в августе одновременно с бумажной версией. Замыкает топ-5 произведение в жанре практической психологии — «Пять языков любви» американского автора Гэри Чепмена.

На шестом месте рейтинга 2020 года ещё одно произведение независимого автора — «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» Анастасии Залоги. На седьмом — бестселлер New York Times и Washington Post — детектив «Внутри убийцы» Майка Омера. В топ 10 самых популярных книг также вошли знаменитая антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла, единственное классическое произведение в рейтинге, аудиокнига «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харрари и «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» психолога Людмилы Петрановской.

Список самых популярных жанров у пользователей ЛитРес не изменился: по-прежнему лидируют фэнтези, психология, мотивация, знания и навыки, фантастика и детектив. Самыми покупаемыми авторами (по общему количеству проданных книг) на ЛитРес в 2020 году стали Борис Акунин, Марина Суржевская, Алекс Д, Андрей Курпатов и Виктор Пелевин.

Что читают по подписке?

В 2020 году в крупнейшем книжном сервисе по подписке MyBook, который входит в группу компаний «ЛитРес», наибольшей популярностью пользовались книги по психологии и личностному развитию, произведения по бизнесу и истории, а также классическая литература. Самые популярные авторы — Стивен Кинг, последняя книга которого в ноябре вышла в сервисе эксклюзивно, Борис Акунин и Джен Синсеро.

Книгой года в MyBook стала «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона в аудиоформате. В топ-5 также вошли «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро в электронном и аудиоформате, аудиокнига «Подсознание может всё!» Джона Кехо, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона в электронном формате и «НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым» Джен Синсеро.

За последний год также, как и в ЛитРес, заметно вырос интерес пользователей MyBook к аудиокнигам. В 2020 году произведения в аудиоформате слушали в три раза больше подписчиков сервиса, если сравнивать с прошлым годом.

Книжные лидеры российских библиотек

В проекте ЛитРес: Библиотека наибольшим спросом пользовалась книга-бестселлер «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. На втором месте оказалась «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро. «Бронза» рейтинга библиотек у Михаила Лабковского и его «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». В топ-5 книг также вошли «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и детектив «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса. Среди авторов у читателей российских библиотек наиболее популярны Борис Акунин, Андрей Курпатов и Татьяна Устинова.