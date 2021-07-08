ЛитРес определил лучшую семейную сагу

В преддверии Дня семьи, любви и верности крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес провел опрос среди пользователей и выяснил, какую семейную сагу они считают самой лучшей, какой «литературной» семье больше всего симпатизируют, и повлияли ли подобные произведения на их представление о браке.

По итогам исследования, в котором приняло участие более тысячи человек, на первом месте оказался культовый роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Любимой семьей респонденты назвали династию О’ Хара, а более 72% опрошенных отметили, что подобная литература сформировала их мнение об отношениях.

Специально ко Дню семьи, любви и верности, который ежегодно празднуется 8 июля, ЛитРес провел опрос пользователей с целью выяснить, какая семейная сага и «литературная» династия нравятся им больше всего, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали, и могут ли сказать, что такая литература повлияла на их представление об отношениях. Выяснилось, что 92% респондентов любят семейные саги, а более 50% считают, что подобные книги во многом сформировали их представление о любви и браке. Почти половина опрошенных (45,4%) прочли или прослушали за всю жизнь более 5 семейных саг, 37% — 3-5 произведений этой тематики, 13,5% — 1-2 книги, и только 4,1% пока совсем не интересовались подобной литературой. Интересно, что 68% участников опроса прочли свою первую сагу, когда им было меньше 18 лет. По мнению большинства респондентов (63,8%), самое ценное в таких книгах — возможность погрузиться в историю нескольких поколений одной семьи. 57,6% любят саги за многослойный и захватывающий сюжет, 39,2% увлекает быстрая смена исторических эпох, а 20% без ума от большого количества действующих лиц.

Самой лучшей семейной сагой опрошенные назвали легендарный роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (65%). Произведение во многом обязано своей популярности одноименной экранизации 1939 года с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. На втором месте — великая эпопея Льва Толстого «Война и мир» (32,7%). Замыкает тройку лидеров «Тихий Дон» Михаила Шолохова (22,2%) — одно из наиболее масштабных произведений отечественной литературы, принесшее автору Нобелевскую премию. Следом идут «Сага о Форсайтах» еще одного нобелевского лауреата, классика английской литературы, Джона Голсуорси (20,8%) и культовое произведение советской приключенческой литературы «Два капитана» Вениамина Каверина (20,6%). В топ-10 также вошли «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Крестный отец» Марио Пьюзо, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова.

Что касается самой любимой семьи в истории литературы, то первое место с большим отрывом заняла династия О’Хара из романа «Унесенные ветром». За нее проголосовало более 55% опрошенных. Вторая и третья строчка — у семей из легендарной эпопеи «Война и мир»: 18,9% респондентов выбрали Ростовых, а 15% — Болконских. На четвертом месте — семья Турбиных из романа «Белая гвардия» (13,5%), на пятом — Форсайты — герои «Саги о Форсайтах» (13%). Следом идут Ларины («Евгений Онегин»), Мелиховы («Тихий Дон»), Буэндиа («Сто лет одиночества»), Облонские («Анна Каренина») и Гриневы («Капитанская дочка»).

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