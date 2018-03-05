«ЛитРес» впервые за 12-лет вышел на федеральное телевидение

Крупнейший сервис электронных книг «ЛитРес» запустил первую в своей 12-летней истории федеральную рекламную кампанию продвижения электронных и аудиокниг.

Медиастратегию для «ЛитРес» на 2018 год разрабатывало медийное агентство People&Screens, входящее в международную группу Dentsu Aegis Network, сообщается в пресс-релизе. Основным каналом стало федеральное телевидение. Кампания также охватит интернет (в том числе онлайн-видео), наружную рекламу, рекламу в метро и другом транспорте.

Коммуникационную стратегию бренда разрабатывало креативное агентство Practica. В основу новой коммуникационной платформы «Книги стали удобнее» были положены результаты исследований, проведенных по заказу «ЛитРес» компаниями Kantar TNS и Ipsos—Comcon. Так, были выявлены и отражены ключевые драйверы, которые побуждают к чтению электронных книг. Среди них — удобство и доступность электронных книг, возможность сэкономить время и деньги, возможность читать новинки раньше, чем они появятся в обычных магазинах, и др.

Первым этапом рекламной кампании стал ролик «Книги стали удобнее», креативная концепция которого основана на новелле «Наваждение» из трилогии Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика». Первая кампания направлена в первую очередь на тех, кто не знаком с сайтом и приложениями «ЛитРеса» либо пока вовсе не читает электронные книги.