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«ЛитРес» выходит на рынок стран Балтии

Группа компаний «ЛитРес», в которую входят проекты ЛитРес, MyBook, Livelib, ЛитРес: Самиздат, ЛитРес: Чтец, стала мажоритарным акционером Eesti Digiraamatute Keskus OÜ — EDRK (Estonian Digital Book Centre) — платформы по оптовой продаже электронных книг в странах Балтии. «ЛитРес» приобрела 51% в эстонской компании, а Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «ЛитРес, вошел в состав правления EDRK.

Кроме Эстонии с помощью этого партнера ГК «ЛитРес» планирует выйти на рынок Латвии, Литвы и Финляндии. Международную экспансию компания начала в мае 2019 года, выйдя на рынок Польши с сервисом ЛитРес.

EDRK — книжный агрегатор, крупнейший игрок в сегменте электронных книг в Эстонии. Компания занимает 90% рынка страны, также работает в Латвии и Литве и сотрудничает с большим количеством издателей и розничных продавцов книг.

«Электронные книги, по оценкам нашего партнера, сегодня занимают не более 3% книжного рынка Эстонии, их продажи составляют около 1 млн евро в год. Крупных розничных игроков в отрасли нет, сегмент аудиокниг на эстонском языке практически не развит. Вместе с EDRK мы планируем, по сути, создавать рынок электронных и аудиокниг в Эстонии, странах Балтии и Финляндии, поскольку видим в нем большой потенциал. Весной 2020 года в Эстонии мы запустим первый книжный сервис по модели подписки MyBook, который уже успешно работает в России», — комментирует Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «ЛитРес».

Автор: Анна
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