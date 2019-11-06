«ЛитРес» выходит на рынок стран Балтии

Группа компаний «ЛитРес», в которую входят проекты ЛитРес, MyBook, Livelib, ЛитРес: Самиздат, ЛитРес: Чтец, стала мажоритарным акционером Eesti Digiraamatute Keskus OÜ — EDRK (Estonian Digital Book Centre) — платформы по оптовой продаже электронных книг в странах Балтии. «ЛитРес» приобрела 51% в эстонской компании, а Сергей Анурьев, генеральный директор ГК «ЛитРес, вошел в состав правления EDRK.

Кроме Эстонии с помощью этого партнера ГК «ЛитРес» планирует выйти на рынок Латвии, Литвы и Финляндии. Международную экспансию компания начала в мае 2019 года, выйдя на рынок Польши с сервисом ЛитРес.

EDRK — книжный агрегатор, крупнейший игрок в сегменте электронных книг в Эстонии. Компания занимает 90% рынка страны, также работает в Латвии и Литве и сотрудничает с большим количеством издателей и розничных продавцов книг.