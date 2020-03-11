Логистический оператор Logsis открывает доставку в регионы России

С марта 2020 года логистический оператор Logsis расширяет географию своей деятельности и выходит на федеральный уровень. Теперь доставка заказов не только по Москве, Московской области, Центральному федеральному округу, но и в регионы РФ.

Тарифы и сроки доставки по РФ

Компания сохранит прозрачные тарифы на доставку. Здесь также действует принцип фиксированных тарифов за первый и каждый последующий килограмм. Стоимость и сроки определяются тарифной зоной, в которой находится город доставки.

Доставка доступна по всей территории РФ за исключением некоторых отдаленных регионов. Более подробно ознакомиться с возможностью доставки в определенные города, тарифными зонами и сроками — можно на сайте компании.

Ограничения на доставку в регионы РФ:

Максимально допустимый вес заказа до 25 кг.

Максимально допустимое число мест в заказе — 9 мест.

Максимальная сумма измерений 3-х сторон заказа — 150 см и одна сторона не более 100 см.

Тарифы на дополнительные услуги

Взаимодействие с подрядчиками диктует свои требования к ценообразованию. Поэтому компания скорректировала тарифы на некоторые дополнительные услуги (для регионов РФ):

Название Обозначение Тариф Прием наличных денежных средств РКО 1,5% Оплата пластиковой картой Эквайринг 3% Страховка объявленной ценности Страховка 0,5%

Страхование груза остается неизменным — 0,5% комиссии от оценочной стоимости заказа. При этом ответственность за заказ клиента начинается с момента получения и до момента доставки получателю.

Услуга смс-информирования, доступная и для региональных номеров, теперь продается пакетом и не зависит от количества отправленных сообщений — 10 руб. при доставке в регионы. В связи с более длительными сроками доставки, получатели могут быть не готовы получить заказ в день прихода груза, поэтому в среднем на каждую доставку 3 смс-сообщения.

Уровень сервиса

Высокий уровень сервиса остается неизменным для Logsis. Компания планирует строго соблюдать 4-х часовые интервалы доставки и в работе по всей территории РФ. Покупателям не нужно ждать доставку целый день. Выстраивая оптимальный маршрут, Logsis гарантирует, что привезет заказ в назначенный день в утвержденном с получателем интервале.

Для доставки остается доступна услуга бесплатной примерки и частичного выкупа товара.

Доставка осуществляется с применением измерения объемного (габаритного) веса. Компания оптимизировала работу на складе, добавив оборудование с точным замером объемного веса. Автоматизированный процесс измерения груза избавит от внесения данных вручную, исключая ошибки и «человеческий фактор».

«Выход на федеральный уровень повлек за собой увеличение объема работы в компании. Но мы не хотим жертвовать оперативностью и качеством нашей работы, поэтому мы пересмотрели некоторые технологические процессы нашей работы, а также расширили штат квалифицированных сотрудников. Мы растем и развиваемся, чтобы Вам было с нами по пути!»

Водянников Денис Владимирович, генеральный директор Logsis