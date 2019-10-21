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Логистический оператор PONY EXPRESS провёл масштабное обновление автопарка

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS провёл масштабное обновление автопарка. На внутригородские и региональные маршруты выйдет более 220 единиц нового легкого коммерческого транспорта, среднетоннажных грузовиков и магистральных тягачей российского и зарубежного производства. Это существенно расширит возможности логистического оператора и обеспечит дополнительные гарантии бесперебойной доставки в преддверии пикового сезона.

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS обновил свой автопарк на 220 единиц. Больше половины из их числа составили легкие коммерческие автомобили Lada Largus уже вышедшие на внутригородские маршруты Москвы и регионов. Потребности клиентов столицы и Санкт-Петербурга в доставке отправлений больших размеров закроют 45 цельнометаллических фургонов Citroen Berlingo и Peugeot Expert с дизельными двигателями. На наиболее загруженных направлениях появились четыре десятка цельнометаллических и промтоварных фургонов Газель Next и Газон Next, часть из которых оборудована гидроподъёмными бортами для удобства их использования в разных условиях погрузки и выгрузки. Магистральные перевозки усилены новыми автопоездами с тягачами DAF XF105.

Масштабное пополнение автопарка обеспечит дополнительную гарантию надёжности сервиса и внесёт свой вклад в сохранение привлекательных тарифов для клиентов, что особенно важно в период резкого скачка количества доставок в сезон распродаж и новогодних праздников.

Снижение среднего возраста автопарка поддерживает коэффициент технической готовности на очень высоком для отрасли уровне, повышает показатель отказоустойчивости и снижает операционные издержки. На последний фактор также оказывает влияние использование автомобилей большей вместимости: это повышает производительность курьера на маршруте, позволяет сократить холостые пробеги, и, соответственно, расход топлива. Приобретение новых автомобилей с современными экономичными дизельными двигателями также позволяет снижать удельные затраты на один километр пробега автопарка.

Компания и далее намерена увеличивать и модернизировать собственный автопарк.

«Когда нагрузка вырастает в несколько раз, не критичный в обычной ситуации сбой может превратиться в настоящую проблему. Со второй половины октября и, фактически, до конца зимы мы уделяем особое внимание надёжности и качеству подвижного состава. Технике предстоит справится и с возросшим объёмом, и с непростыми погодными условиями. Благодаря текущему обновлению автопарка мы укрепили все основные каналы перевозки „землёй“ и доставки до двери и ПВЗ. Это даст нам необходимый запас прочности в высокий сезон и гарантирует сохранение высокого уровня качества обслуживания в следующем году», — комментирует Иван Лукин, руководитель транспортного управления группы компаний PONY EXPRESS.

Автор: Анна
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